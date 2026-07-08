Mercato OM : ce jeune défenseur est transféré en Ligue 2 ?

L’aventure marseillaise de Rony Mimb Baheng semble toucher à sa fin. Le jeune défenseur central camerounais de 21 ans devrait prochainement quitter l’Olympique de Marseille pour s’engager avec le Pau FC, selon plusieurs informations relayées par la Minute OM ce mercredi.

Une progression remarquée loin de Marseille

Prêté cette saison au SC Aubagne Air Bel, Rony Mimb Baheng a su profiter de son temps de jeu pour franchir un palier dans son développement. Le défenseur a disputé 24 rencontres de National (Ligue 3), confirmant son potentiel et sa capacité à évoluer à un niveau supérieur.

Ses performances n’auraient d’ailleurs pas échappé aux recruteurs du Pau FC, qui souhaiterait lui offrir l’opportunité de découvrir la Ligue 2 dès la saison prochaine.

Arrivé à Marseille avec l’ambition de gravir les échelons du centre de formation olympien, Rony Mimb Baheng n’aura finalement jamais réussi à se faire une place dans le groupe professionnel. Malgré des qualités reconnues et une progression constante ces dernières saisons, la concurrence au sein de l’effectif marseillais a rendu son accession à l’équipe première particulièrement compliquée.

Son départ permettrait ainsi au joueur de poursuivre sa carrière dans un environnement propice à son développement tout en découvrant un championnat plus relevé.

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Le Pau FC, tremplin idéal ?

Réputé pour offrir du temps de jeu aux jeunes joueurs en devenir, le Pau FC pourrait représenter une étape importante dans la carrière du défenseur camerounais. Une saison réussie en Ligue 2 lui permettrait de continuer sa progression et de se rapprocher du très haut niveau.

Si aucune officialisation n’est encore intervenue, la tendance est clairement à un départ. Pour Rony Mimb Baheng, l’heure semble venue d’ouvrir un nouveau chapitre et de tenter de s’imposer dans le football professionnel français.