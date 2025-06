Mercato OM : Ce joueur prêté devrait (finalement ) bien quitter le club cet été !

Alors qu’une rumeur courait au sujet de Samuel Gigot, selon laquelle le défenseur actuellement prêté à la Lazio aurait pu revenir à l’OM cet été, il s’avère que la clause d’achat du joueur était bel et bien obligatoire. Ce dernier devrait donc rejoindre définitivement l’Italie.

L’OM verra son effectif légèrement évoluer cet été, avec le retour de plusieurs joueurs prêtés. Le club devra ainsi gérer chaque situation individuellement, afin de déterminer qui pourrait être vendu et rapporter des fonds à réinvestir lors de ce mercato. Une tâche qui s’annonce délicate, d’autant plus que seul Ounahi semble assuré de quitter le club, plusieurs formations, dont Brighton, étant intéressées par son profil.

Mais alors que l’OM a déjà connu quelques rebondissements dans le cadre du prêt de Pau Lopez, la situation s’est répétée avec le cas potentiel de Gigot. Prêté à la Lazio de Rome, le défenseur faisait l’objet de rumeurs selon lesquelles le club romain ne souhaitait pas le conserver ni lever l’option d’achat. Une situation qui aurait pu entraîner son retour à l’OM, lequel aurait alors dû lui trouver une nouvelle porte de sortie.

Gigot devrait bien rejoindre la Lazio !

Cependant, de nouvelles informations sont apparues entre temps. Et d’après le journaliste Sébastien Denis, de Footmercato, le joueur français devrait finalement bel et bien rejoindre la Lazio ! En effet, la clause comportant l’option d’achat comportait « certaines conditions sportives particulières » à respecter pour voir définitivement Gigot s’engager avec ses nouvelles couleurs.

Des conditions respectées donc alors que le joueur a disputé 23 matchs au total dans la saison. Bien que le montant n’ait pas encore été communiqué, l’OM va pouvoir compter sur cette rentrée d’argent en plus afin de pouvoir mettre plus de sous dans le compte de certains dossiers. Une bonne nouvelle pour le club, alors que le défenseur ne faisait plus parti des plans pour l’année prochaine.