Mercato OM : Ce milieu offensif colombien ferme la porte !

L’Olympique de Marseille va devoir renoncer à Jorge Carrascal dans ce mercato hivernal, le Colombien ayant décidé de prolonger son aventure à Flamengo et l’obstacle financier posé par le club brésilien étant jugé trop élevé. Cette évolution ferme une piste offensive envisagée par les dirigeants phocéens.

Carrascal préfère poursuivre au Flamengo

L’intérêt de l’OM pour Jorge Carrascal, ailier international colombien de 27 ans évoluant au Flamengo, n’a pas débouché sur une offre concrète cet hiver. Selon plusieurs médias spécialisés, dont El Universal, le joueur aurait fait savoir qu’il n’entend pas quitter le club brésilien lors de ce mercato.

Sous contrat avec Flamengo jusqu’en juin 2029, Carrascal s’est affirmé comme un élément important du système de jeu mis en place par l’entraîneur Filipe Luís depuis son arrivée en août 2025. Il a notamment été l’un des artisans du succès en Copa Libertadores 2025 et du titre en Campeonato Brasileiro Série A, contribuant régulièrement au jeu offensif de Flamengo.

Cette stabilité sportive semble avoir pesé dans la balance. Le joueur, selon les mêmes sources, aurait indiqué qu’il se sent « très heureux » à Rio de Janeiro et qu’il souhaite poursuivre avec Flamengo, club qu’il apprécie et où il se sent pleinement intégré.

Un obstacle financier difficile à surmonter pour l’OM

Au-delà de la volonté du joueur, la dimension financière du dossier a également rendu toute transaction quasi impossible. Flamengo demanderait une indemnité de transfert de l’ordre de 40 millions d’euros pour lâcher Carrascal cet hiver, une somme jugée bien au-dessus de ce que l’OM est prêt ou en mesure de mettre sur la table selon les informations relayées.

Cette exigence du club brésilien dépasse largement les estimations des observateurs pour le joueur, qui était autrefois évalué à environ 9 millions d’euros par des bases de données spécialisées mais a vu sa valeur augmenter grâce à ses performances récentes.

Pour l’OM, déjà contraint par des contraintes budgétaires importantes, un tel montant constituait un obstacle presque infranchissable. Les dirigeants phocéens, qui avaient ciblé un renfort offensif pour compléter l’effectif de Roberto De Zerbi, devraient désormais se tourner vers d’autres profils moins onéreux ou attendre la fenêtre estivale pour relancer ce type de dossier.

Abdelli en approche ?

L’OM cherche encore à densifier son secteur offensif. Avec plusieurs échéances compétitives à venir, dont des rencontres de Ligue 1 et de coupes nationales, l’absence d’une piste offensive mûre pourrait peser sur les options tactiques de De Zerbi. L’international algérien Abdelli serait tout proche de s’engager avec le club marseillais, un accord autour de 3M€ est évoqué par la Provence…