Mercato OM : ce petit plus obtenu par Marseille dans le transfert de Robinio Vaz !

L’Olympique de Marseille a sécurisé un détail important dans le transfert de Robinio Vaz. Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, l’OM a négocié un pourcentage sur une future revente du joueur, en plus d’un montant global conséquent pour une opération conclue avec l’AS Roma.

Un transfert sec à 25 M€ et un pourcentage stratégique pour l’OM

Le dossier Robinio Vaz a connu un dénouement clair et précis. Via son compte X, le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, a apporté des précisions chiffrées sur l’opération conclue entre l’Olympique de Marseille et l’AS Roma. Le club phocéen a validé un transfert sec estimé à 25 millions d’euros, bonus compris, sans prêt ni clause de retour.

🟡🔴 Marseille a obtenu 10% à la revente pour Robinio Vaz. Finalement ce sera un transfert sec de 25M€ bonus compris. Contrat jusqu’en 2031 à la Roma. L’ OM ne prévoit pas spécialement de le remplacer mais compte se renforcer. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 13, 2026



Toujours selon cette même source, l’OM a également obtenu 10 % sur la plus-value d’une future revente du joueur. Un élément contractuel devenu classique dans les transactions impliquant de jeunes profils à fort potentiel, permettant au club vendeur de rester économiquement lié à l’évolution de carrière du joueur.

Dans son message, Fabrice Hawkins précise également que Robinio Vaz s’est engagé avec la Roma sur la durée, avec un contrat courant jusqu’en 2031. Un engagement long terme qui confirme l’investissement réalisé par le club italien et le statut accordé au joueur dans son nouveau projet sportif.

Sochaux bénéficiaire, l’OM anticipe la suite de son mercato

Autre donnée factuelle de cette opération : l’impact financier pour les clubs précédemment liés au joueur. L’ancien club de Robinio Vaz, le FC Sochaux-Montbéliard, va percevoir 2 millions d’euros dans le cadre de ce transfert. Une somme qui s’inscrit dans les clauses négociées lors du précédent mouvement du joueur.



Côté stratégie sportive, l’Olympique de Marseille, dirigé par Roberto De Zerbi, n’envisage pas un remplacement poste pour poste immédiat. Toujours selon les informations relayées par RMC, le club phocéen ne prévoit pas spécifiquement de pallier ce départ par un profil identique, mais compte se renforcer dans d’autres secteurs au cours du mercato.

Ce transfert s’inscrit ainsi dans une logique globale de gestion d’effectif et de valorisation d’actifs pour l’OM, qui combine encaissement immédiat, perspective de revenus futurs et marge de manœuvre pour la suite de son recrutement. Un montage contractuel maîtrisé, sans élément spéculatif, qui reflète une approche structurée du mercato marseillais.