Mercato OM : ce qui bloque dans le dossier Todibo ?

L’Olympique de Marseille a identifié Jean-Clair Todibo comme sa priorité pour renforcer sa défense centrale. Selon The Athletic, le défenseur français serait séduit par l’idée de rejoindre le club marseillais. Mais les conditions fixées par West Ham rendent l’opération particulièrement compliquée à ce stade du mercato.

L’OM a fait de Todibo sa priorité en défense ?

À la recherche d’un renfort d’expérience pour son secteur défensif, l’OM cible Jean-Clair Todibo. D’après Pablo Oliveira, le profil de l’ancien Niçois coche plusieurs cases pour le club olympien : une solide expérience du haut niveau, une parfaite connaissance de la Ligue 1 et une capacité à s’imposer rapidement au sein de l’effectif.

Le défenseur de 25 ans serait même favorable à une arrivée à Marseille. Le joueur n’aurait pas l’intention de poursuivre l’aventure avec West Ham et privilégierait un retour en France plutôt qu’une saison en Championship après la relégation du club londonien.

West Ham refuse un prêt ?

Si la volonté du joueur pourrait représenter un atout pour l’OM, le principal obstacle reste économique. Selon Pablo Oliveira, les dirigeants marseillais ne disposent pas de la marge financière suffisante pour répondre aux attentes de West Ham.

Sous la surveillance de la DNCG et avec une politique budgétaire encadrée par Frank McCourt, le club phocéen ne serait pas en mesure de présenter une offre de transfert correspondant aux exigences des Hammers.

L’option privilégiée par Marseille serait donc un prêt avec option d’achat. Une formule qui ne convaincrait pas les dirigeants anglais.

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Un dossier qui pourrait évoluer d’ici la fin du mercato

West Ham souhaite vendre Jean-Clair Todibo et ne serait pas disposé à accepter un prêt dans l’immédiat. Le club anglais préférerait attendre une offre de transfert définitive plutôt que de faciliter le départ de son défenseur.

La situation pourrait toutefois évoluer au fil du mercato. Pour l’instant, les Hammers privilégieraient néanmoins la patience et seraient prêts à attendre les dernières semaines du marché estival plutôt que d’accepter une formule qui ne répond pas à leurs attentes financières.