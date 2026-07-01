Mercato OM : ce qui bloque encore ce premier gros départ à plus de 10M€ !

Le dossier OM – Pierre-Emile Højbjerg pourrait s’animer durant ce mercato estival. Si l’Atalanta Bergame serait disposée à formuler une offre comprise entre 10 et 15 millions d’euros selon un média italien, les discussions achopperaient pour l’instant sur les conditions salariales du milieu danois.

L’Atalanta prête à investir entre 10 et 15 millions d’euros

L’avenir de l’OM pourrait connaître un nouveau tournant avec la situation de Pierre-Emile Højbjerg. Selon les informations du média italien Tutto Atalanta, l’Atalanta Bergame est prête à proposer entre 10 et 15 millions d’euros afin de recruter l’international danois lors de ce mercato.

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Cette valorisation est proche du montant déboursé par l’OM pour s’attacher définitivement les services du milieu de terrain. Arrivé à Marseille à l’été 2024 sous la forme d’un prêt en provenance de Tottenham Hotspur, Pierre-Emile Højbjerg a ensuite été transféré définitivement en 2025 pour un montant de 13,5 millions d’euros.

Si cette information venait à se concrétiser, le club marseillais pourrait donc récupérer une somme comparable à son investissement initial pour un joueur devenu un élément important de son effectif.

Le salaire de Pierre-Emile Højbjerg reste le principal frein

Toujours selon Tutto Atalanta, ce n’est toutefois pas l’indemnité de transfert qui constitue le principal obstacle aux négociations. Le média italien indique que le salaire de Pierre-Emile Højbjerg représente aujourd’hui le point le plus délicat du dossier.

L’international danois dispose d’émoluments importants hérités de son passage en Premier League, ce qui compliquerait la finalisation d’un éventuel accord avec l’Atalanta Bergame. Les discussions devraient donc porter en priorité sur les conditions contractuelles avant qu’un transfert puisse être envisagé.