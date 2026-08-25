Mercato OM : Ces 5 remplaçants également poussés vers la sortie…

L’Olympique de Marseille pourrait encore connaître de nombreux mouvements dans la dernière ligne droite du mercato. Selon L’Équipe, plusieurs joueurs considérés comme des éléments de rotation pourraient trouver un point de chute avant la fermeture du marché.

Plusieurs joueurs de complément concernés

Alors que les dossiers concernant certains cadres comme Leonardo Balerdi, Quinten Timber, Amine Gouiri ou Igor Paixao pourraient animer la fin du mercato, l’OM pourrait également chercher à alléger son effectif avec plusieurs joueurs moins centraux dans le projet sportif.

Selon L’Équipe, Ulisses Garcia, Derek Cornelius, Faris Moumbagna, Bamo Meïté et Neal Maupay font partie des joueurs susceptibles de quitter Marseille dans les prochains jours.

Le quotidien évoque des éléments qui pourraient « trouver un point de chute » avant la fin du mercato, sans préciser à ce stade l’existence d’offres fermes pour chacun d’entre eux.

Ces éventuels départs permettraient à l’OM de réduire encore la taille de son effectif, mais surtout de faire baisser une masse salariale que la direction cherche impérativement à alléger.

Une fin de mercato qui peut encore être très agitée

La stratégie marseillaise est désormais connue : vendre avant de pouvoir recruter. Après la victoire contre Strasbourg, Bruno Genesio avait lui-même expliqué que plusieurs départs pouvaient encore intervenir, évoquant la possibilité de voir partir trois, quatre ou cinq joueurs.

Les situations de Garcia, Cornelius, Moumbagna, Meïté et Maupay pourraient donc être surveillées de près dans cette dernière semaine. Ces joueurs ont des rôles de doublures et pourraient donc partir en cas d’offre.