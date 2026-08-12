Mercato OM : C’est confirmé pour Aguerd !

L’Olympique de Marseille se rapproche d’un nouveau départ avec Nayef Aguerd. Le défenseur marocain doit passer sa visite médicale ce mercredi à la Real Sociedad, selon Foot Mercato. Un accord de principe a été trouvé pour un prêt avec option d’achat.

Nayef Aguerd proche du départ

Après Geronimo Rulli et Facundo Medina, l’OM poursuit son opération dégraissage. Nayef Aguerd est désormais très proche de quitter Marseille pour rejoindre la Real Sociedad.

Selon les informations de Foot Mercato, le défenseur marocain va passer sa visite médicale ce mercredi au sein du club espagnol. Une étape importante avant la finalisation de son départ.

Un prêt avec option d’achat

Les deux clubs ont déjà trouvé un accord de principe pour l’opération. Nayef Aguerd devrait rejoindre la Real Sociedad dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Le défenseur pourrait ainsi retrouver un club qu’il connaît déjà, puisqu’il avait évolué à Saint-Sébastien lors de la saison 2024-2025.

Pour l’Olympique de Marseille, ce dossier s’inscrit dans une période de nombreux mouvements au sein de l’effectif. Après les départs de Geronimo Rulli vers Manchester City et de Facundo Medina au Bayer Leverkusen, celui d’Aguerd pourrait être le prochain à se concrétiser.

Tout dépend désormais de sa visite médicale et des dernières formalités entre l’OM et la Real Sociedad.