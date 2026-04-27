Mercato OM : C’est confirmé pour Arthur Vermeeren ?

L’avenir de Arthur Vermeeren à l’Olympique de Marseille s’assombrit. Selon les informations du média allemand Bild, le club phocéen ne devrait pas lever l’option d’achat du milieu belge. Une décision lourde de conséquences pour le mercato estival marseillais.

Une option d’achat à 20 M€ non levée

Arrivé en prêt en provenance du RB Leipzig, Arthur Vermeeren avait suscité beaucoup d’attentes lors de ses premiers pas sous le maillot de l’OM. Le milieu belge, natif de Lierre, s’était rapidement distingué par sa qualité technique et sa vision du jeu.

Cependant, comme le rapporte Bild, la tendance actuelle est claire : l’Olympique de Marseille ne devrait pas lever l’option d’achat estimée à environ 20 millions d’euros. Une décision qui s’inscrit dans un contexte sportif plus délicat, marqué par des performances collectives en baisse ces derniers mois.

Le joueur de 21 ans, en difficulté comme l’ensemble de son équipe lors de la seconde partie de saison, ne semble plus constituer une priorité absolue pour la direction olympienne à l’approche du prochain mercato.

Des prétendants déjà positionnés en Europe, l’Inter, Tottenham…

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Si l’avenir de Vermeeren s’éloigne de Marseille, il ne manque pas de courtisans. Toujours selon Bild, plusieurs clubs européens suivent attentivement sa situation, notamment l’Inter Milan et Tottenham Hotspur. Un élément notable : du côté de Tottenham, le dossier pourrait être influencé par la présence de Roberto De Zerbi, technicien réputé pour sa capacité à développer de jeunes talents.

Pour le RB Leipzig, propriétaire du joueur, un transfert dès cet été est envisagé afin de générer des liquidités. Le club allemand verrait d’un bon œil un départ rapide, compte tenu de la cote toujours intéressante du milieu belge sur le marché.