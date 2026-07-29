Mercato OM : c’est confirmé pour Belghali !

L’OM poursuit ses recherches pour renforcer le côté droit de sa défense. Selon les informations de Nicolò Schira, le club marseillais a engagé des discussions avec l’Hellas Vérone autour de Rafik Belghali, avec un montage comprenant un prêt puis une possible obligation d’achat.

L’OM négocie un prêt avec option d’achat !

L’Olympique de Marseille aurait avancé sur la piste menant à Rafik Belghali. Le latéral droit de l’Hellas Vérone fait partie des profils étudiés par la direction olympienne pour répondre à l’un des besoins identifiés par Bruno Genesio.

Selon Nicolò Schira, les deux clubs discuteraient d’un prêt assorti d’une option d’achat. Celle-ci deviendrait obligatoire si certaines conditions prévues dans l’accord étaient remplies.

#OlympiqueMarseille have opened talks with #Verona to try to sign the right-back Rafik #Belghali on loan with the option to buy, which will become an obligation upon reaching certain conditions. Ready a contract until 2031 (1+4). Verona ask €13-15M to sell him. #transfers #OM — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 29, 2026



Le montage envisagé comprendrait une première saison en prêt, suivie d’un engagement de quatre années supplémentaires si le transfert devenait définitif. Le joueur pourrait ainsi être lié à l’OM jusqu’en juin 2031.

L’Hellas Vérone réclamerait entre 13 et 15 millions d’euros pour céder son défenseur. Des informations publiées précédemment en Italie faisaient déjà état d’une proposition marseillaise proche de 13 millions d’euros, sans accord définitif entre les deux clubs à ce stade.

Le latéral droit, une priorité de Genesio

Présent devant les médias cette semaine, Bruno Genesio avait confirmé que le recrutement d’un joueur dans ce secteur faisait partie des chantiers prioritaires de l’OM.

« Le poste de latéral droit fait partie des priorités après certains départs. Nous en discutons régulièrement avec la direction sportive. Il faut cependant savoir être patient. »

Le technicien marseillais souhaite disposer rapidement d’un effectif plus complet, tout en reconnaissant que les négociations peuvent nécessiter du temps.

À ce stade, les informations disponibles font état de discussions, mais pas encore d’un accord entre l’OM, l’Hellas Vérone et Rafik Belghali. Le montant du transfert et les conditions déclenchant l’obligation d’achat restent les principaux éléments à négocier.