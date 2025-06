Mercato OM : C’est confirmé pour ce dossier à 30M€ !

L’Olympique de Marseille s’active en coulisses pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Parmi les pistes étudiées figure celle menant à Noa Lang, l’ailier gauche du PSV Eindhoven. Selon les informations du journaliste néerlandais Rik Elfrink, plusieurs clubs européens, dont l’OM, suivent de près le joueur.

« Il y a déjà beaucoup de mouvement autour de Noa Lang, selon des sources bien informées. L’Olympique de Marseille, Naples, mais d’autres clubs sont intéressés et Lang peut probablement choisir. » L’international néerlandais, actuellement en stage avec les Pays-Bas en vue de l’Euro, attire de nombreux regards. En plus de l’OM, Naples serait également positionné sur le joueur.

Une forte concurrence sur le dossier Lang

Al veel beweging rond Noa Lang, melden goed ingevoerde bronnen. Olympique Marseille, Napoli, maar nog meer clubs willen/informeren en Lang kan ws. kiezen. De PSV’er is nu bij Oranje, daarna hoeft verkoop geen eeuwen te duren. De agent kreeg een richtprijs mee (rond 30 miljoen). — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 6, 2025

Le PSV ne semble pas opposé à un départ mais aurait fixé ses exigences financières. « Le joueur du PSV est désormais chez les Oranje, et une vente ne devrait pas tarder. L’agent a reçu un objectif de prix (environ 30 millions d’euros). » Le montant évoqué pour un éventuel transfert est donc de 30 millions d’euros, une somme importante qui interroge sur la volonté de l’OM de miser autant sur ce joueur ?

Profil recherché à Marseille, mais prix élevé !

À 25 ans, Noa Lang présente un profil offensif polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes ou en soutien de l’attaquant. Formé à l’Ajax Amsterdam, il a confirmé son potentiel ces dernières saisons en Belgique puis aux Pays-Bas et en compétitions européennes. L’OM, en quête de renforts sur les ailes, voit en lui une option sérieuse pour dynamiser son secteur offensif.