Mercato OM: c’est confirmé pour Hamed Junior Traoré !

Le mercato de l’OM continue de s’accélérer dans le sens des départs. Selon Gianluca Di Marzio, le Genoa a trouvé un accord verbal avec l’Olympique de Marseille pour le prêt d’Hamed Junior Traoré. Le milieu de terrain ivoirien devrait rejoindre le club italien dans les prochaines heures.

Le Genoa s’est entendu avec l’OM

L’avenir d’Hamed Junior Traoré semble s’écrire loin de Marseille. Selon Gianluca Di Marzio, le Genoa est parvenu à un accord verbal avec l’OM pour le prêt du joueur. L’opération comprend également une option d’achat, dont le montant n’a pas été précisé à ce stade.

D’après le média italien, les discussions entre les deux clubs se poursuivaient depuis plusieurs semaines. Le Genoa affichait une confiance grandissante ces derniers jours quant à l’issue du dossier, et les négociations ont finalement abouti à un accord verbal.

Une visite médicale attendue dans les prochaines heures

Toujours selon Gianluca Di Marzio, Hamed Junior Traoré doit passer sa visite médicale avec le Genoa dans les prochaines heures avant de finaliser son arrivée. Sauf retournement de situation, le milieu ivoirien va donc retrouver la Serie A, un championnat qu’il connaît bien après ses passages à Empoli, Sassuolo et Naples.

Le joueur est désormais attendu au sein du club génois, où il évoluera sous les ordres de Daniele De Rossi, récemment nommé entraîneur du Genoa.

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Un nouveau départ dans le mercato de l’OM

Ce départ permettrait à l’Olympique de Marseille de poursuivre son travail de réorganisation de l’effectif au cours de ce mercato estival. Arrivé en provenance de Bournemouth, Hamed Junior Traoré pourrait ainsi quitter rapidement le club phocéen sans s’y installer durablement.

À ce stade, l’accord est présenté comme verbal par Gianluca Di Marzio. La signature définitive devrait intervenir après la visite médicale du joueur, si toutes les dernières étapes sont validées. L’OM n’a, pour l’heure, pas officialisé l’opération.