Mercato OM : c’est confirmé pour Ilan Kebbal !

L’OM aurait identifié Ilan Kebbal comme une option crédible pour renforcer son secteur offensif, selon les informations de La Provence. Le milieu offensif du Paris FC, auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 31 apparitions, sort d’une saison particulièrement réussie. Dans un contexte où Marseille doit d’abord vendre avant de recruter, cette piste pourrait correspondre à la stratégie actuellement envisagée par le club.

Le mercato de l’OM pourrait s’accélérer progressivement, mais les dirigeants marseillais doivent composer avec des contraintes financières importantes. D’après les informations rapportées par La Provence, le tandem Richard-Lorenzi, accompagné de l’ancien directeur du football Medhi Benatia, doit avant tout réaliser des ventes conséquentes avant de pouvoir recruter.

Dans cette configuration, l’Olympique de Marseille pourrait privilégier des opérations à moindre coût ou se tourner vers des prêts. Cela n’empêcherait toutefois pas les responsables du recrutement de travailler sur plusieurs dossiers en amont, dans l’attente d’un feu vert de Frank McCourt et de la DNCG.

Parmi les joueurs suivis figure Ilan Kebbal, un profil qui connaît bien Marseille et qui vient de réaliser une saison remarquée avec le Paris FC.

Ilan Kebbal, une piste crédible pour l’OM

Selon La Provence, Ilan Kebbal fait partie des joueurs envisagés pour renforcer le secteur offensif marseillais. Âgé de 28 ans, le joueur est présenté comme un Marseillais expatrié depuis quatre ans dans la capitale.

Son parcours récent au Paris FC lui a permis de signer des statistiques importantes. Lors de la saison évoquée, il a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives en 31 apparitions. Le quotidien régional estime qu’il s’agit sans doute de la meilleure saison de sa carrière.

Ces performances font de Kebbal une option crédible dans le contexte actuel du mercato marseillais. Le dossier n’est toutefois pas présenté comme un transfert conclu. La piste est évoquée alors que l’OM doit encore clarifier ses possibilités financières avant d’enrôler de nouveaux joueurs.

Un secteur offensif affaibli par plusieurs départs

L’intérêt de l’OM pour Ilan Kebbal intervient alors que le secteur offensif marseillais a été affaibli par les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré Ces mouvements ont laissé plusieurs places à combler dans l’animation offensive. Dans ce contexte, le profil du joueur du Paris FC pourrait répondre à un besoin identifié par le club.

La piste Kebbal s’inscrirait ainsi dans une réflexion plus large sur la reconstruction de l’attaque marseillaise. Ses statistiques récentes constituent un argument en sa faveur, même si aucun accord ni aucune négociation aboutie n’est évoqué dans les informations disponibles.

« L’OM, c’est le meilleur club du monde »

Le lien entre Ilan Kebbal et Marseille dépasse également le cadre du mercato. Le joueur a déjà exprimé son attachement au club phocéen. « L’OM, c’est le meilleur club du monde. »

Cette déclaration illustre la proximité du joueur avec l’environnement marseillais. Elle ne constitue cependant pas une confirmation d’un futur transfert. À ce stade, Ilan Kebbal est présenté comme une piste crédible étudiée par l’OM, et non comme une recrue.

L’OM doit encore vendre avant de recruter

La situation financière reste au centre de la stratégie marseillaise. D’après La Provence, le tandem Richard-Lorenzi doit d’abord vendre avant de pouvoir acheter, avec une préférence pour des opérations peu coûteuses ou des prêts.

Le recrutement dépendrait donc des futures sorties et des moyens qui pourront être dégagés. Les responsables du club poursuivraient néanmoins leur travail de préparation afin d’être prêts lorsque les conditions permettront d’avancer sur certains dossiers.