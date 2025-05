Mercato OM : C’est confirmé pour Luiz Felipe !

Arrivé blessé durant le mercato d’hiver, le défenseur Luiz Felipe n’aura quasiment pas joué avec l’OM cette année. Titularisé deux fois seulement en raison de plusieurs pépins physiques, le joueur et la direction auraient pris leurs décisions concernant son avenir !

La saison de l’OM aura été marquée dans le jeu par ses carences défensives aperçues à certains moments. Avec l’un des pire total de buts encaissés sur une même saison depuis longtemps, la défense aura pris l’eau durant certains matchs. C’est pour cela que Pablo Longoria avait recruté le défenseur italien Luiz Felipe, libre de tout contrat, en hiver dernier.

Une décision qui avait beaucoup fait parler en raison des très nombreuses blessures contractées par le défenseur durant son passage en Arabie Saoudite, où il avait passé plusieurs mois sans jouer. Une condition physique qui a suivi le joueur de 28 ans jusque sur la Canebière, alors que l’Italien n’a été titularisé que deux fois cette saison et ne sera rentré que deux fois en cours de jeu. Un bilan qui fait tache.

Vers une saison supplémentaire pour Luiz Felipe ?

Mais pour autant, l’ancien joueur de la Lazio aurait conquis le cœur de Pablo Longoria de par son apport dans le vestiaire marseillais. Le dirigeant espagnol louerait sa capacité à tirer le meilleur des joueurs, même dans les moments difficiles. Il aurait été un artisan interne important lors de cette fin de saison décisif de l’OM en championnat. Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur devrait rester la saison prochaine…

En-tout-cas, c’est ce que laisse sous-entendre Medhi Benatia quant à l’avenir de son joueur. Avec encore une année supplémentaire dans son contrat, et les éventuels départs de Kondogbia et Cornelius, il est donc probable de revoir Luiz Felipe la saison prochaine. Avec une préparation estivale de qualité et dans un rôle qui ne serait pas celui d’un titulaire, l’OM pourrait donc tenter de relancer le joueur. Il serait un très bon élément dans la rotation défensive, si son corps le laisse tranquille.