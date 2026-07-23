Mercato OM : C’est confirmé pour Medina !

Le feuilleton autour de Facundo Medina n’est pas totalement refermé malgré son transfert définitif à l’OM. Alors que le défenseur argentin est attendu à Marseille après des vacances suite à la Coupe du Monde 2026, River Plate continue de suivre de près sa situation. Le club de Buenos Aires se heurte toutefois à deux freins importants dans ce dossier.

River Plate n’abandonne pas la piste Facundo Medina !

Le dossier Facundo Medina continue d’alimenter l’actualité du mercato OM. Recruté définitivement par l’Olympique de Marseille pour un montant de 18 millions d’euros, le défenseur central doit prochainement rejoindre ses nouveaux coéquipiers après avoir participé à la Coupe du Monde 2026 avec l’Argentine.

Malgré cette arrivée déjà actée sur la Canebière, River Plate n’aurait pas renoncé à attirer l’ancien Lensois. Selon les informations d’El Intransigente, le club argentin poursuit ses efforts pour tenter de convaincre le joueur de revenir dans son pays.

Cet intérêt n’est pas nouveau. Il avait déjà été évoqué ces dernières semaines, mais les dirigeants des Millonarios continueraient de travailler sur cette piste en vue du mercato estival.

L’objectif de River Plate avec Nicolas Otamendi

D’après El Intransigente, River Plate aimerait bâtir une défense centrale composée de Facundo Medina et de Nicolas Otamendi. L’idée serait d’associer deux internationaux argentins expérimentés afin de renforcer l’arrière-garde de la formation de Buenos Aires.

Ce projet témoigne de l’intérêt persistant du club pour le défenseur de 27 ans, dont les performances en club comme en sélection continuent d’être appréciées.

Toutefois, cette ambition se heurte à plusieurs réalités qui compliquent considérablement la faisabilité de l’opération.

Deux obstacles compliquent un départ de l’OM

Le premier frein est d’ordre financier. Selon les informations relayées par El Intransigente, River Plate devrait au minimum s’aligner sur les 18 millions d’euros déboursés par l’OM pour recruter définitivement Facundo Medina.

Le second obstacle concerne directement le joueur. Toujours selon le média argentin, le défenseur souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe, un élément qui réduit considérablement les chances de voir un retour en Argentine se concrétiser dans l’immédiat.

À ce stade, aucune indication ne laisse penser que l’Olympique de Marseille envisage de se séparer d’un joueur recruté définitivement cet été. De son côté, River Plate conserve néanmoins cet objectif, même si les contraintes économiques et la volonté du joueur rendent le dossier particulièrement complexe.