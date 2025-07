Mercato OM : C’est fait pour Paixao ? Accord total !

Après plusieurs semaines de négociations intenses, l’Olympique de Marseille semble enfin toucher au but dans le dossier Igor Paixão. Selon les informations du journaliste de La Provence, Fabrice Lamperti, un accord total a été trouvé avec le Feyenoord Rotterdam pour le transfert de l’ailier brésilien. “L’OM a réussi à devancer Leeds. Accord total avec Feyenoord pour Igor Paixao. Il est autorisé à voyager à Marseille pour passer sa visite médicale“, a-t-il indiqué ce dimanche.

Le club phocéen, qui a fait de Paixão une priorité pour renforcer ses ailes offensives, voit ses efforts enfin récompensés. Après deux premières offres refusées par le club néerlandais, la troisième proposition aurait été décisive. Feyenoord, réputé pour sa fermeté dans les négociations, avait fixé des exigences élevées pour son joueur de 25 ans…

#MercatOM

L’OM a réussi à devancer Leeds. Accord total avec Feyenoord pour Igor Paixao. Il est autorisé à voyager à Marseille pour passer sa visite médicale. @OMLaProvence — Fabrice Lamperti (@gouffa83) July 28, 2025

Ce dénouement favorable intervient alors que Leeds United, concurrent direct sur le dossier, semblait tenir la corde ces derniers jours. Mais l’OM, grâce à la volonté affichée de son board et à la détermination de Roberto De Zerbi, est parvenu à inverser la tendance. L’entraîneur italien apprécie le profil du joueur, capable d’évoluer des deux côtés de l’attaque et réputé pour sa vitesse et sa percussion.



La visite médicale est désormais la dernière étape avant la signature du contrat. Si tout se passe comme prévu, Igor Paixão devrait devenir la quatrième recrue estivale de l’OM, après les arrivées de Lilian Brassier, Ismaël Koné et Bamo Meïté.

L’Olympique de Marseille continue ainsi de modeler son effectif en vue de la saison 2025-2026, avec l’objectif affiché de retrouver le podium de Ligue 1 et de réaliser un parcours européen ambitieux. reste à connaitre le montant final qui dépassera les 30M€ et devrait donc être le plus gros transfert de l’OM !