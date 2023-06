La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans le dernier numéro de Débat Foot Marseille, l’équipe de FCM est revenue sur les dernières informations qui entourent l’OM, dont les rumeurs mercato autour de Marcelino et de certains joueurs comme Saïss par exemple.

L’OM sur la piste de Marcelino. C’est l’information qui est à l’esprit de tous les fans phocéens depuis la fin du weekend et l’échec des négociations avec Gallardo. Jean-Charles De Bono et l’agent Cyril Astier ont donné leur sentiment sur le cas de l’argentin et les nouvelles pistes dans la dernière édition du DFM autour de Nicolas Filhol.

Cyril Astier, agent de joueurs pour l’agence Promoesport a donné son avis sur l’abandon des négociations avec Marcelo Gallardo, qui aurait demandé un poids certain dans les décisions qui entourent le mercato : « Effectivement je pense que chez Gallardo je pense qu’il y avait peut-être une volonté d’avoir une omniprésence, d’être un peu plus large que ce qu’a pu être Tudor, notamment dans le timing car il (Gallardo) serait arrivé à un moment donné où l’équipe est encore à créer, auquel cas il aurait eu son mot à dire. C’est peut-être ce qui a bloqué avec un président/directeur sportif/scout. On sait qu’il (Longoria) sait bien le faire aussi. »

Gallardo, trop omniprésent pour Longoria ?

« L’éternelle problématique » du choix du coach – Cyril Astier (agent de joueurs) dans DFM hier soir #OM #TeamOM pic.twitter.com/7hqRdjlo6s — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 20, 2023

Impliquer ou pas le coach dans le mercato ?

Cyril a poursuivi sur le débat de l’équilibre entre l’entraineur et le président autour de la construction de l’équipe et des transferts, une question qui revient souvent sur la table depuis que Pablo Longoria est à la tête de l’OM : « C’est l’’éternelle problématique du choix du coach, est-ce que je prends un coach qui est là et va être impliqué dans les choix ou quelqu’un qui va juste me conduire l’équipe ? La problématique du coach va toujours se résumer à son champ de prérogatives, c’est-à-dire « dans quel cadre je viens ? Est-ce que je viens et j’ai les clés du camion ou est-ce que je viens et j’ai juste à mettre en place des joueurs qu’on m’a donnés ? »