Mercato OM : C’est réglé pour ce titulaire indiscutable de De Zerbi !

Auteur d’une immense saison avec l’OM, Geronimo Rulli aura su mettre tous les supporters avec ses performances dans les cages. À 33 ans, l’ancien portier de l’Ajax a récemment fait une grosse déclaration concernant la suite de son aventure à l’OM.

La saison 2024-2025 de Rulli restera dans le cœur de tous les supporters marseillais pendant longtemps ! Ultra décisif en première moitié de saison et tout aussi bon en deuxième partie d’exercice, le gardien argentin aura rapporté de nombreux points à l’OM, participant grandement à la qualification en Ligue des Champions. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax, le portier de 33 ans aura réalisé une des meilleures saisons de sa carrière.

Et alors que le mercato d’été va ouvrir ses portes dans quelques jours, l’OM va en profiter pour se consolider en vue de la coupe d’Europe à venir. Et pour renforcer l’effectif, le club souhaite construire autour d’une base de joueurs ayant convaincu cette saison. Et au poste de gardien de but, Rulli s’impose comme une évidence. Lors d’un entretien accordé à Téléfoot sur TF1, le portier en a profité pour faire quelques confidences sur la saison à venir.

A lire aussi : OM : Rabiot n’est pas le seul à avoir reçu une bonne nouvelle !

Rulli impatient de jouer la LDC au Vélodrome !

« Je serai un joueur de l’OM la saison prochaine », assure Gerónimo Rulli. Le gardien argentin confirme son envie de vivre la Ligue des champions au Vélodrome. @SaberDesfa pic.twitter.com/MaGfoy2Ri1 — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 25, 2025

Grâce à ses grosses performances cette année, nul doute que Rulli a su taper dans l’œil de plusieurs clubs. Mais interrogé au micro de Téléfoot sur sa présence à l’OM la saison prochaine, l’Argentin n’a laissé aucune place au doute. « Je serai un joueur de l’OM la saison prochaine. Ah oui, oui, je veux profiter de la Ligue des champions ici au Vélodrome ! On a les meilleurs supporters de France. C’est incroyable. »

De quoi ravir les supporters marseillais qui tardent de voir leur équipe jouer de nouveau dans la compétition la plus prestigieuse au monde. Le gardien en a ensuite profité pour faire passer un petit message à la direction. « Nous devons être plus réguliers, avec une équipe plus compétitive. » De quoi annoncer un mercato alléchant pour le club qui essaye de se stabiliser au plus haut niveau.