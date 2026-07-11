Mercato OM : C’est réglé pour Greenwood, reste au joueur à choisir !

Selon ESPN, le dossier Mason Greenwood pourrait rapidement connaître son épilogue. L’Atlético de Madrid et Fenerbahçe auraient tous deux trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille pour un transfert de l’attaquant anglais. La décision finale reviendrait désormais au joueur, qui privilégierait un retour dans la capitale espagnole.

Le mercato de Mason Greenwood pourrait connaître un tournant dans les prochaines heures. D’après ESPN, l’Atlético de Madrid et Fenerbahçe ont chacun trouvé un accord avec l’OM pour le transfert de l’international anglais. Le club marseillais n’attendrait plus que la décision du joueur, annoncée comme imminente par le média américain.

Greenwood privilégierait l’Atlético de Madrid

Selon ESPN, Mason Greenwood pencherait en faveur de l’Atlético de Madrid. L’attaquant de 24 ans connaît déjà parfaitement la capitale espagnole après son prêt réussi à Getafe lors de la saison 2023-2024.

Toujours selon le média, cette expérience pèserait dans sa réflexion et ferait des Colchoneros sa destination privilégiée malgré la concurrence de Fenerbahçe.

Le club turc resterait toutefois en course et disposerait lui aussi d’un accord avec l’OM. La décision appartiendrait désormais exclusivement au joueur.

Deux offres différentes selon ESPN

ESPN avance également les détails financiers des deux propositions.

Fenerbahçe aurait présenté une offre de 42 millions d’euros, assortie de bonus, tandis que l’Atlético de Madrid aurait proposé 45 millions d’euros, également plus des variables.

Le média détaille aussi la répartition des sommes entre l’OM et Manchester United en raison du pourcentage conservé par le club anglais lors de la vente de Greenwood à Marseille. Ces chiffres restent toutefois à considérer avec prudence. Pablo Longoria avait en effet déclaré que Manchester United bénéficierait de 40 % sur un futur transfert, alors qu’ESPN base ses calculs sur une répartition différente.

Sur le plan salarial, ESPN indique que Fenerbahçe offrirait entre 7 et 8 millions d’euros nets par saison, contre 5 à 6 millions d’euros nets proposés par l’Atlético de Madrid.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

La Roma ne serait plus dans la course

Toujours selon ESPN, la Roma ne serait désormais plus en mesure de rivaliser financièrement et aurait quitté la course au recrutement de Mason Greenwood.

L’OM attend désormais la décision de son attaquant. Si les informations d’ESPN se confirment, le choix du joueur déterminera la destination finale d’un dossier qui semble désormais entrer dans sa dernière phase.