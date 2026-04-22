Mercato OM : c’est réglé pour Habib Beye ?

L’incertitude grandit autour de l’avenir d’Habib Beye à la tête de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de L’Équipe, le technicien ne devrait pas poursuivre l’aventure sur le banc marseillais la saison prochaine. Une tendance qui s’inscrit dans un contexte sportif et institutionnel encore mouvant.

Une fin d’aventure qui se dessine pour Habib Beye

D’après L’Équipe, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye, ne devrait pas rester en poste à l’issue de la saison actuelle. Une information qui, sans officialisation du club, s’appuie sur une tendance observée en interne.

Le quotidien sportif évoque notamment un discours tourné vers le présent, dans lequel le coach marseillais insiste sur l’importance de vivre pleinement l’instant avec son groupe. « Insistant sur la chance d’être ensemble sous le maillot de l’OM, de vivre un jour de plus sous la glorieuse parure bleue et blanche, de sublimer le présent sans penser au lendemain – que Beye lui-même vivra sans doute sous d’autres cieux. »

Ce positionnement laisse entrevoir une séparation probable, alors que l’OM reste engagé dans ses objectifs sportifs en Ligue 1.

Un contexte sportif et institutionnel déterminant pour l’OM

Cette possible fin de cycle intervient dans un environnement où l’Olympique de Marseille cherche de la stabilité. Entre résultats sportifs, gestion de l’effectif et stratégie à moyen terme, la direction marseillaise devra trancher rapidement pour préparer la prochaine saison.

À ce stade, aucune communication officielle n’a été faite par le club concernant l’avenir de Habib Beye. L’information rapportée par L’Équipe reste donc une tendance forte, mais non confirmée publiquement. Dans l’immédiat, l’actualité de l’OM reste centrée sur la fin de saison et les performances sur le terrain, alors que les décisions structurelles devraient intervenir dans les prochaines semaines.