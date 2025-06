Mercato OM : C’est réglé pour la première recrue estivale ?

L’Olympique de Marseille pourrait enregistrer sa première recrue du mercato estival 2025. Le club phocéen, en quête de renforts pour sa charnière centrale, est en discussions avancées avec le RC Lens pour le transfert de Facundo Medina. Selon le journaliste argentin Germán García Grova, généralement bien informé sur les joueurs de la sélection argentine, un accord définitif est proche entre toutes les parties.

Âgé de 25 ans, le défenseur gaucher du RC Lens coche toutes les cases recherchées par l’OM pour renforcer son secteur défensif. Le club phocéen, désormais entraîné par Roberto De Zerbi, souhaite ajouter de la densité et de l’expérience dans l’axe. Medina, qui évolue à Lens depuis 2020, dispose d’une solide expérience de la Ligue 1 et a également porté le maillot de l’équipe nationale d’Argentine.

Le montant du transfert pourrait atteindre 15 millions d’euros, une somme importante mais jugée justifiée pour un joueur de ce profil. Selon plusieurs sources proches du dossier, Medina étudie actuellement l’offre transmise par Pablo Longoria. En cas de signature, il retrouverait à Marseille deux compatriotes et coéquipiers en sélection : Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli.

L’OM très proche de faire signer Facundo Medina (26 ans) ! Son contrat avec Lens se termine en juin 2028 mais il me semblait avoir lu qu’il voulait partir dès cet été ?! Si ça se confirme ça va tourner autour des 20 M€ non ? 🤔#TeamOM | #MercatOM https://t.co/WpR4uBena3 pic.twitter.com/QQIxuanfM4 — Fabien (@Beye13) June 3, 2025

15M€ pour Medina ?

L’intérêt de l’OM est réciproque. Comme l’a révélé Medhi Benatia, directeur sportif du club marseillais, Facundo Medina aurait lui-même manifesté son envie de rejoindre le club. « Facundo est un joueur avec qui on a parlé en janvier. On cherchait un central gaucher, comme tout le monde le sait. On a parlé et on a tout de suite compris qu’on avait face à nous un joueur qui avait donné une parole au RC Lens de finir la saison et il n’a pas voulu aller plus loin dans les discussions. On sentait qu’il avait une forte envie de rejoindre le club. Mais il a dit : ‘‘Si c’est possible au mois de juin, je vous dis oui tout de suite, mais là j’ai fait cette promesse’’. Lens avait déjà beaucoup vendu. On a compris que ce n’était pas possible. Donc on n’a même pas creusé » , avait évoqué Medhi Benatia, le directeur sportif marseillais sur RMC.

Si les négociations aboutissent dans les prochains jours, Facundo Medina serait la première recrue estivale du club olympien, dans un secteur de jeu prioritaire pour le staff. Un renfort stratégique alors que l’OM ambitionne de se renforcer pour la saison 2025-2026 et de retrouver une place en compétitions européennes.

Facundo Medina représente ainsi un profil ciblé et un transfert cohérent dans la politique sportive actuelle du club.