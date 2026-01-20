Info Chrono
Mercato OM

Mercato OM : C’est réglé pour Maupay ?

Par La Redaction FCM -

Indésirable à l’Olympique de Marseille, Neal Maupay se rapproche d’un départ dès ce mercato. Selon L’Équipe, un accord a été trouvé entre l’OM et le Paris FC, même si la position finale du joueur reste encore à déterminer.

 

Neal Maupay, un temps de jeu réduit à Marseille

 

Arrivé à l’Olympique de Marseille avec l’ambition de s’imposer dans la rotation offensive, Neal Maupay n’a jamais réussi à trouver sa place cette saison. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’attaquant de 29 ans n’a disputé que 90 minutes toutes compétitions confondues, réparties sur trois apparitions, dont deux en Coupe de France. Un bilan insuffisant qui a rapidement relégué l’ancien joueur de Brighton au rang d’élément indésirable dans l’effectif marseillais.

Dans ce contexte, la direction de l’OM a activé plusieurs pistes de sortie lors des derniers mois. Le club phocéen s’était déjà entendu avec des formations italiennes comme Pise ou la Cremonese durant l’hiver, sans que ces discussions n’aboutissent. La raison principale : le refus du joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2029, de s’engager dans ces projets.

Le Paris FC en pole, mais le choix du joueur attendu

 

Selon L’Équipe, le Paris FC a fait de Neal Maupay une cible prioritaire ces derniers jours afin de renforcer son secteur offensif. Malgré des débats internes sur l’adéquation de son profil, les dirigeants parisiens ont trouvé un accord avec leurs homologues marseillais sur le principe d’un transfert. Un signal clair de la volonté des deux clubs de finaliser l’opération rapidement.

Reste toutefois un élément déterminant : l’accord du joueur. Ces derniers mois, Maupay a déjà repoussé plusieurs approches venues d’Italie, mais aussi d’Espagne, de Turquie et de Belgique lors du dernier mercato estival. Le projet du Paris FC, club ambitieux de la capitale, devra donc convaincre l’attaquant marseillais, tant sur le plan sportif que personnel.

Pour l’OM, ce départ potentiel s’inscrit dans une logique de gestion d’effectif et de clarification du groupe voulu par Roberto De Zerbi. Libérer un joueur peu utilisé permettrait au club phocéen d’alléger sa masse salariale et d’ouvrir la porte à de nouveaux ajustements lors du mercato.

À ce stade, le dossier est donc bien engagé entre clubs, mais suspendu à la décision finale de Neal Maupay, seul à même de valider ou non son avenir immédiat loin de Marseille.

