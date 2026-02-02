Mercato OM : c’est réglé pour O’Riley !

L’Olympique de Marseille voit déjà partir Matt O’Riley, rappelé par son club propriétaire Brighton & Hove Albion après une période de prêt entachée de temps de jeu limité. La décision intervient en plein mercato hivernal et marque la fin anticipée de l’aventure du milieu danois sur la Canebière.

Un prêt interrompu dès janvier

Arrivé à l’Olympique de Marseille en prêt en septembre dernier en provenance de Brighton & Hove Albion, Matt O’Riley n’aura pas réussi à s’imposer comme un titulaire incontournable sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Le milieu de terrain international danois a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues avec l’OM, inscrivant un but en Ligue 1, mais ses apparitions ont souvent été éparses et marquées par une concurrence accrue dans l’entrejeu phocéen.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Brighton et l’OM ont trouvé un accord verbal pour mettre fin au prêt du joueur de 25 ans et valider son retour en Angleterre pour la seconde partie de saison. Les documents entre les deux clubs sont en cours de finalisation, indiquent les mêmes sources.

Conséquences sportives pour l’OM et Brighton

Ce retour anticipé signifie que Matt O’Riley rejoindra l’effectif de Brighton & Hove Albion, où il est sous contrat jusqu’en 2029, et pourrait renforcer un milieu de terrain qui vise à améliorer sa position en Premier League.

Pour l’Olympique de Marseille, ce départ intervient dans un contexte de remaniement du secteur médian, déjà affecté par l’arrivée de nouvelles recrues et la rotation des options disponibles. La décision pourrait également libérer de la place dans la rotation du milieu pour des joueurs comme Quinten Timber ou d’autres profils ciblés en cette période de mercato.

Sur le plan réglementaire, O’Riley ne pourra pas rejoindre un troisième club cette saison, ayant déjà porté les couleurs de Brighton avant son prêt à l’OM.

Dans cette période charnière de la saison, c’est une page qui se tourne rapidement pour Matt O’Riley à l’Olympique de Marseille, avec pour objectif désormais de relancer sa saison du côté de la Premier League.