Mercato OM : C’est réglé pour Pau Lopez ?

Le mercato de l’OM s’accélère, alors que Luis Felipe est arrivé à Marseille, que l’OM cherche a trouver une porte de sortie à Ruben Blanco, c’est un autre gardien qui devrait faire son retour en Ligue 1. Pau Lopez, actuellement prêté à Girona, devrait rejoindre le RC Lens sous forme de prêt avec option d’achat, mettant fin à son séjour en Espagne. Ce transfert pourrait ouvrir la voie au départ de Brice Samba, prévu pour rejoindre le Stade Rennais.

Pau Lopez, actuellement prêté à Girona, pourrait quitter l’Espagne pour rejoindre le RC Lens, selon plusieurs sources, dont RMC Sport. Le gardien espagnol, toujours sous contrat avec l’OM, mettrait fin à son prêt pour signer un nouveau contrat avec les Sang et Or sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Fabrizio Romano confirme l’information de Matteo Moretto : « Pau López quitte Gérone, le prêt de l’OM a été rompu ; il devrait rejoindre le RC Lens en tant que nouveau gardien. Prêt de l’OM avec option d’achat ouverte cet été. » Ce transfert pourrait faciliter le départ de Brice Samba, annoncé comme une future recrue du Stade Rennais.

🚨🟡🔴 Pau López leaves Girona, loan deal from OM has been broken; he’s set to join RC Lens as new goalkeeper.

Loan move from OM with open option to buy in the summer. @MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/oPmZ8EOqlZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2025