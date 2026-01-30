Mercato OM : C’est réglé pour Ulisses Garcia ?

Le mercato de l’OM s’anime en cette fin de mois de janvier. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, Ulisses Garcia est tout proche de quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre Sassuolo sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Arrivé à Marseille avec un statut de rotation, le latéral gauche suisse pourrait ainsi poursuivre sa saison en Serie A, dans un championnat qu’il connaît encore peu mais qui correspond au profil recherché par le club italien.

Un accord trouvé entre l’OM, Garcia et Sassuolo

D’après Gianluca Di Marzio, l’OM et Sassuolo ont trouvé un accord définitif pour le départ de Ulisses Garcia. Le défenseur né en 1996 est attendu en Italie entre ce jeudi soir et vendredi 30 janvier afin de finaliser son arrivée. L’opération porterait sur un prêt assorti d’une option d’achat comprise entre 2,5 et 3 millions d’euros.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille, Ulisses Garcia n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable depuis son arrivée. La concurrence à son poste et les choix de Roberto De Zerbi ont limité son temps de jeu, poussant les différentes parties à envisager une solution lors de ce mercato hivernal.

Ce départ permettrait à l’OM d’alléger son effectif tout en conservant une porte de sortie financière grâce à l’option d’achat incluse dans l’accord.

Sassuolo actif sur le marché des transferts

Le dossier Ulisses Garcia s’inscrit dans un mercato très animé du côté de Sassuolo. Le club italien cherche à renforcer sa défense et multiplie les pistes en cette fin de fenêtre hivernale. En parallèle de l’arrivée attendue du latéral marseillais, Sassuolo souhaite également finaliser le transfert de Pedro Felipe, défenseur central brésilien appartenant à la Juventus.



Âgé de 20 ans, Pedro Felipe est un titulaire régulier de la Juventus Next Gen en Serie C et figure parmi les profils suivis de près par la direction italienne. Ces mouvements confirment la volonté de Sassuolo de consolider son secteur défensif pour la suite de la saison.

Pour l’Olympique de Marseille, le départ de Ulisses Garcia s’inscrit dans une gestion pragmatique de l’effectif, alors que le club reste attentif aux opportunités du mercato OM sans bouleverser son équilibre sportif.