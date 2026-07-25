Mercato OM : C’est terminé pour cette cible brésilienne !

Alors que son nom avait circulé parmi les profils suivis par l’ OM, Zé Lucas ne rejoindra finalement pas la Canebière. Le jeune milieu de terrain brésilien s’est officiellement engagé avec Cruzeiro, qui a annoncé sa signature pour les cinq prochaines saisons. Une issue qui met un terme aux spéculations autour de son avenir et écarte définitivement une éventuelle arrivée à Marseille.

Zé Lucas signe officiellement à Cruzeiro

C’est désormais officiel : Cruzeiro a annoncé la signature de Zé Lucas, jeune milieu de terrain considéré comme l’un des espoirs du football brésilien. Le joueur s’est engagé pour une durée de cinq ans avec le club de Belo Horizonte, qui poursuit ainsi son travail de renforcement de son effectif.

L’opération a été enregistrée dans la BID (Bulletin d’information quotidien de la Confédération brésilienne de football), officialisant ainsi le transfert. Selon les informations communiquées par Cruzeiro, le club a acquis 60 % des droits économiques du joueur. De son côté, Sport Recife, son club formateur, conserve 20 %, une part qui sera répartie entre le joueur et son représentant. L’accord prévoit également une clause donnant la priorité à Cruzeiro pour acquérir les droits restants à l’avenir.

Une piste un temps évoquée pour l’OM

Avant cette officialisation, le nom de Zé Lucas avait été cité parmi les jeunes joueurs susceptibles d’intéresser l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain figurait en effet parmi les profils évoqués dans le cadre de la politique de recrutement du club phocéen, tournée vers des joueurs à fort potentiel.

Toutefois, aucune offre officielle de l’OM n’a été annoncée et les discussions évoquées n’ont jamais dépassé le stade des rumeurs de marché. En s’engageant avec Cruzeiro, Zé Lucas met donc un terme aux spéculations concernant une éventuelle arrivée en Ligue 1.

Flamengo également intéressé

L’avenir de Zé Lucas suscitait également l’intérêt de plusieurs clubs au Brésil. Parmi eux figurait notamment Flamengo, qui suivait de près la situation du milieu de terrain. Malgré cet intérêt, c’est finalement Cruzeiro qui est parvenu à conclure l’opération.

Le club de Minas Gerais confirme ainsi sa volonté d’investir sur de jeunes talents capables de s’inscrire dans un projet à moyen et long terme. La structure de l’accord, avec l’acquisition d’une majorité des droits économiques et une priorité sur le reste des parts, illustre cette stratégie.

Une saison remarquée avec Sport Recife

Zé Lucas s’est progressivement imposé sous les couleurs de Sport Recife. Depuis le début de la saison, il a disputé 23 rencontres avec le club brésilien, des performances qui ont contribué à attirer l’attention de plusieurs formations.

Son transfert vers Cruzeiro représente une nouvelle étape dans sa progression. Pour l’OM, cette officialisation signifie qu’une piste évoquée ces derniers mois ne pourra plus se concrétiser lors de ce mercato. Le club marseillais devra donc poursuivre ses recherches sur d’autres profils pour renforcer son milieu de terrain, tandis que Zé Lucas tentera désormais de confirmer les attentes placées en lui sous ses nouvelles couleurs.