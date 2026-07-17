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Mercato OM

Mercato OM : cet agent dément tout contact avec Marseille pour ce milieu et cet ailier !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Les rumeurs envoyant Hugo Magnetti et Romain Del Castillo à l’Olympique de Marseille prennent un coup de frein. Selon Foot Mercato, les représentants des deux joueurs ont été sollicités et assurent qu’aucun contact n’a eu lieu avec l’OM à ce jour.

 

Foot Mercato refroidit les rumeurs

Ces dernières heures, plusieurs spéculations ont circulé autour d’un possible intérêt de l’OM pour Hugo Magnetti et Romain Del Castillo, deux joueurs actuellement sous contrat avec Brest.

 


Mais selon Foot Mercato, qui indique avoir échangé directement avec leurs représentants, aucun contact n’a été établi avec le club marseillais à ce stade. Les deux joueurs étant représentés par la même agence, leurs entourages ont apporté une réponse commune en démentant les informations évoquant des discussions avec l’OM.

Ce démenti concerne uniquement la situation actuelle et ne préjuge pas d’une éventuelle évolution du dossier au cours du mercato.

Des rumeurs à prendre avec prudence

Dans un marché des transferts où les informations circulent rapidement, il est fréquent que des noms soient associés à plusieurs clubs avant même qu’un échange n’ait lieu. Dans le cas de Hugo Magnetti et de Romain Del Castillo, Foot Mercato rapporte que leurs représentants assurent qu’il n’existe aucun contact avec l’Olympique de Marseille à ce jour.

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