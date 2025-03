Mercato OM : Cet agent donne les deux noms d’attaquant que Marseille a raté l’été dernier !

L’Olympique de Marseille a marqué un tournant important cet été avec l’arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de l’équipe et un renouvellement notable de l’effectif. Le club marseillais a investi près de 60 millions d’euros pour renforcer son secteur offensif, avec les signatures de Mason Greenwood et Elye Wahi. Cependant, plusieurs autres pistes ont été explorées en attaque, dont celle menant à Moise Kean, l’attaquant italien, et Mateo Retegui, un autre buteur prometteur.

L’agent de joueurs Yvan Le Mée a récemment évoqué ces pistes manquées dans l’émission After Foot sur RMC Sport. Selon lui, l’OM a raté des opportunités intéressantes, notamment celle de Moise Kean. « Cet été, tu pouvais faire Moise Kean. Ils connaissent bien la Juventus. Kean est parti pour 12M€ et 7 de bonus. Il fallait juste se mettre sur le terrain. Il a mis 16 buts au PSG, ce n’est pas compliqué à prendre », a expliqué Le Mée. Ce transfert semblait à portée de main, mais le club marseillais n’a pas su concrétiser cette option.

L’OM pouvait faire Kean ou Retegui en Serie A

L’agent a également mentionné la piste de Mateo Retegui, un autre attaquant italien qui a attiré l’attention de l’OM cet été. Mais, comme pour Kean, l’opportunité a été manquée. Retegui, qui évoluait au Genoa, a finalement signé avec l’Atalanta Bergame pour un montant de 22 millions d’euros. « Retegui, il est au Genoa, c’est des amis, ils envoient tous les joueurs quand ça ne va pas. Retegui, il est parti à l’Atalanta qui est pour moi la référence en terme de recrutement aujourd’hui, 22M€. Pour 22 + 12, 34, tu avais deux supers attaquants, ce sont les deux titulaires de la sélection italienne. Et tu as fait Wahi et l’ami Greenwood », a ajouté Yvan Le Mée.

Selon lui, l’OM aurait pu faire un coup double en recrutant ces deux attaquants, renforçant ainsi son attaque avec des joueurs déjà éprouvés au plus haut niveau. Toutefois, le club a choisi d’investir dans d’autres profils, comme Wahi et Greenwood, laissant filer ces occasions. Une situation que Le Mée semble regretter, car ces attaquants auraient pu constituer des renforts précieux pour l’OM dans sa quête de succès.

Ainsi, cet été 2024, bien que l’OM ait réalisé des investissements importants, plusieurs opportunités ont été ratées, et l’agent de joueurs souligne le potentiel manqué dans le recrutement offensif.