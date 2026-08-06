Mercato OM : cet objectif colossal de 150 M€ qui bouleverse tout le projet

L’Olympique de Marseille serait confronté à une contrainte financière majeure dans les prochains mois. Dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube, Romain Molina affirme que le club devrait générer environ 150 millions d’euros de ventes de joueurs avant le 30 juin 2027. Une somme qui expliquerait pourquoi aucun élément de l’effectif ne semble aujourd’hui totalement intransférable.

Un objectif fixé à 150 millions d’euros de ventes

La situation financière de l’OM serait encore plus tendue qu’elle ne le paraît. Selon les informations avancées par Romain Molina, le club marseillais devrait réaliser environ 150 millions d’euros de ventes de joueurs avant la clôture de l’exercice 2026-2027, fixée au 30 juin prochain.

Le journaliste et créateur de contenu résume ainsi la situation :

« Tout le monde est en vente. »

Cette affirmation ne signifie pas nécessairement que l’OM souhaite se séparer de l’ensemble de son effectif. Elle traduit plutôt, selon Molina, la nécessité d’étudier toute proposition importante susceptible d’aider le club à atteindre cet objectif financier.

Ce chiffre de 150 millions d’euros n’a pas été confirmé officiellement par l’Olympique de Marseille. Il doit donc être présenté comme une information avancée par Romain Molina.

ENQUETE / OM : la ruinehttps://t.co/Fc8cM7mhFM Obligation de vendre pour près de 150 millions de joueurs avant le 30 juin 2027, budget recrutement ultra limité, micmacs d’agents et conseillers, l’influence énorme d’Image 7/Anne Meaux & comment McCourt a préféré virer Longoria… — Romain Molina (@Romain_Molina) August 5, 2026

Une stratégie sportive totalement dépendante des départs

Une telle exigence financière modifierait profondément la stratégie du club sur le mercato.

L’OM ne chercherait plus seulement à se séparer de joueurs devenus indésirables ou disposant de salaires importants. Des cadres possédant une forte valeur marchande pourraient également être concernés en cas d’offre jugée satisfaisante.

Cette situation permettrait de comprendre pourquoi plusieurs éléments importants de l’effectif sont actuellement associés à des départs. Marseille doit à la fois récupérer des indemnités de transfert et alléger une masse salariale encore très élevée.

Le recrutement pourrait donc rester limité tant que le club n’aura pas finalisé suffisamment de ventes.

Un objectif qui dépasse le seul mercato estival

L’échéance évoquée par Romain Molina est importante. Les 150 millions d’euros ne devraient pas nécessairement être générés uniquement durant le mercato estival en cours, mais avant le 30 juin 2027, date de clôture de l’exercice comptable.

L’OM disposerait donc de plusieurs fenêtres de transferts pour atteindre ce montant. Le club resterait néanmoins sous pression dès cet été, car les ventes réalisées maintenant conditionneraient directement sa capacité à recruter et à construire l’effectif de la saison.

Cette nécessité pourrait également pousser Marseille à accepter certains montages différés, comme des prêts payants avec obligations d’achat, à condition que les opérations soient comptabilisées dans les délais nécessaires.

Les joueurs à forte valeur marchande au centre des attentions

Dans ce contexte, les joueurs les plus sollicités ne seraient pas nécessairement ceux dont le club souhaite sportivement se séparer.

Des éléments comme Igor Paixão, Facundo Medina, Nayef Aguerd ou encore Gerónimo Rulli ont récemment fait l’objet d’intérêts ou de discussions. Leur départ pourrait permettre à l’OM de récupérer des sommes importantes, mais fragiliserait également le projet sportif.

Le club doit donc trouver un équilibre particulièrement difficile : vendre suffisamment pour assainir les comptes, sans affaiblir excessivement l’équipe.

Une pression immense sur la nouvelle direction

Si l’objectif avancé par Molina se confirme, Grégory Lorenzi et la nouvelle direction sportive disposent d’une mission particulièrement complexe.

Ils doivent trouver des acheteurs, défendre la valeur des joueurs et éviter de donner l’impression que l’OM se trouve dans l’obligation de vendre. Une position de faiblesse pourrait inciter les clubs intéressés à formuler des propositions inférieures aux attentes marseillaises.

La réussite du prochain exercice dépendra donc autant des résultats sportifs que de la capacité de la direction à générer des ventes importantes.

Pour le moment, l’OM n’a pas confirmé l’existence de cet objectif de 150 millions d’euros. Mais s’il est réel, il expliquerait en grande partie le paradoxe actuel du mercato : Marseille affiche encore des ambitions, tout en restant prêt à écouter des offres pour pratiquement tous ses joueurs.