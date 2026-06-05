Mercato OM : Cette ancienne piste file finalement en Arabie saoudite !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal, Souffian El Karouani s’est officiellement engagé avec Al-Qadsiah après la fin de son aventure au FC Utrecht.

Le dossier avait animé une partie du mercato d’hiver du côté de Marseille. À la recherche d’un latéral gauche capable d’apporter de la concurrence dans son couloir, l’OM avait notamment été associé à Souffian El Karouani, alors auteur de prestations remarquées sous les couleurs du FC Utrecht.

Mais plusieurs mois plus tard, le défenseur marocain a finalement choisi une autre destination. Al-Qadsiah a officialisé l’arrivée du joueur de 25 ans, qui a signé un contrat jusqu’en 2029 avec le club saoudien.

Très apprécié pour sa qualité de centre et son apport offensif, El Karouani s’était imposé comme l’un des meilleurs spécialistes de son poste aux Pays-Bas. Ses performances avaient logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’OM, qui suivait son évolution avec intérêt.

Une piste qui n’ira jamais plus loin

Malgré les nombreuses rumeurs autour d’un possible transfert à Marseille l’hiver dernier, l’opération n’avait finalement jamais abouti. Au fil des mois, la tendance s’était progressivement inversée en faveur d’un départ vers l’Arabie saoudite. Plusieurs médias avaient d’ailleurs annoncé dès le début de l’année un accord entre le joueur et Al-Qadsiah.

L’international marocain va désormais découvrir la Saudi Pro League, où il tentera de poursuivre sa progression après plusieurs saisons réussies en Eredivisie. Pour l’OM, cette piste appartient désormais définitivement au passé, tandis que le club marseillais continue d’explorer d’autres options pour renforcer son effectif.