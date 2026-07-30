Mercato OM : cette cible en attaque file en Liga…

Annoncé parmi les profils surveillés par l’OM durant ce mercato, Yassir Zabiri ne rejoindra pas Marseille. L’attaquant marocain du Stade Rennais a officiellement été prêté au Racing Santander pour la saison 2026-2027, quelques mois seulement après son arrivée en Ligue 1.

Zabiri quitte déjà Rennes pour le Racing Santander

Arrivé au Stade Rennais en février dernier en provenance de Famalicão, Yassir Zabiri va poursuivre sa progression en Espagne. Le joueur de 21 ans rejoint le Racing Santander, promu dans l’élite espagnole, dans le cadre d’un prêt courant jusqu’au 30 juin 2027.

Le club espagnol a officialisé l’opération dans un communiqué :

« Yassir Zabiri évoluera au Racing Santander lors de la saison 2026/27, prêté par le Stade Rennais jusqu’au 30 juin, suite à un accord trouvé entre les deux clubs. L’attaquant a été sacré champion du monde Espoirs avec l’équipe nationale marocaine l’an dernier au Chili et a remporté le Ballon d’Argent, récompensant le finaliste du tournoi »

Recruté par Rennes pour environ 10 millions d’euros, l’international marocain n’est pas parvenu à obtenir un rôle important durant ses premiers mois en Bretagne. Il n’a disputé que six rencontres officielles sous les couleurs rennaises avant ce départ temporaire.

Une piste offensive qui échappe à l’OM

Le profil de Yassir Zabiri avait été associé à l’OM dès le mercato hivernal, lorsque l’attaquant évoluait encore au Portugal. Des renseignements pris par la direction marseillaise avaient également été évoqués cet été, alors que le club cherche à renforcer son secteur offensif.

Le champion du monde U20 avec le Maroc ne prendra finalement pas la direction de la Commanderie. Son prêt à Santander doit lui permettre de retrouver du temps de jeu et de découvrir la Liga, tandis que l’Olympique de Marseille poursuit ses recherches pour compléter l’effectif de Bruno Genesio.