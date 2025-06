Mercato OM : Cette drôle de rumeur venue d’Angleterre…

Le gardien de l’OGC Nice, Marcin Bulka, attise les convoitises en Europe. Selon les informations de Graeme Bailey, correspondant en chef de TBR Football, Aston Villa aurait désormais fait du portier polonais sa priorité pour l’été. À un an de la fin de son contrat, Bulka pourrait quitter Nice si aucun accord n’est trouvé pour une prolongation.

Le club anglais travaille en amont à un éventuel remplacement de Emiliano Martinez, dont l’avenir à long terme reste incertain. Marcin Bulka, 25 ans, formé au Paris Saint-Germain et passé par Chelsea, est aujourd’hui considéré comme une option sérieuse. Depuis son départ libre des Blues en 2019, il s’est imposé comme un gardien de haut niveau.

TBR Football précise qu’Aston Villa est « désormais très intéressé » par Bulka, qui est même en passe de devenir leur « premier choix ». Le portier a récemment été qualifié d’« absolument sensationnel » par Jacek Kulig, analyste pour Football Talent Scout.

TBR Football can confirm that Aston Villa are interested in signing Polish international Marcin Bulka.

Villa are doing work on potential new keepers and Nice star Bulka is emerging as one of top options.https://t.co/4Hm4WK6s87

— Graeme Bailey (@GraemeBailey) June 7, 2025