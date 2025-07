Mercato OM : Cette fois c’est bon pour la 4e recrue !

Après avoir recruté Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l’OM va s’offrir sa 4e recrue ! Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à l’Olympique de Marseille selon l’Equipe. Un an après avoir quitté le club phocéen pour rejoindre Al-Qadisiya en Arabie saoudite, l’attaquant international gabonais (78 sélections, 35 buts) a résilié son contrat avec la formation saoudienne et a choisi de revenir sur la Canebière. Malgré une dernière offre formulée par Al-Ettifaq, un autre club saoudien, le joueur de 36 ans a préféré répondre favorablement à la proposition de l’OM, où il s’apprête à s’engager jusqu’en juin 2027.

Auteur d’une saison remarquable sous le maillot marseillais en 2023-2024, Aubameyang avait inscrit 30 buts en 51 matches toutes compétitions confondues, terminant notamment meilleur buteur et meilleur joueur de la Ligue Europa, avec 10 réalisations. Son efficacité, son expérience et son impact sur le terrain avaient été des atouts majeurs pour le club, qui avait atteint les demi-finales de la compétition européenne.

Ce retour à Marseille intervient alors que le club olympien poursuit sa reconstruction sous la houlette de Roberto De Zerbi, nommé entraîneur principal cet été. Le technicien italien pourra donc compter sur un renfort de poids en attaque, dans un secteur où l’expérience et la capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous restent essentielles.

Contrat de deux ans pour Auba !

En s’engageant pour deux saisons avec l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang montre son attachement au club et son ambition de briller à nouveau sur la scène française et européenne. Son retour est perçu comme un signal fort envoyé par la direction marseillaise, qui entend renforcer un effectif déjà compétitif et s’installer durablement dans le haut du tableau de la Ligue 1.

🔥⚪️🔵🇬🇦 C’EST L’HOMME DE LA SAISON !!! AUBAMEYANG OUVRE LE SCORE ET RÉVEILLE LE VÉLODROME QUI SCANDE SON NOM !!!! #OMFCL #OM #TeamOM pic.twitter.com/vU6ynSFmm8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 12, 2024



Aubameyang, dont l’arrivée devrait être officialisée dans les prochains jours, retrouvera un Vélodrome qui ne l’a pas oublié.