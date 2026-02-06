Mercato OM : Cette légende du Real Madrid se propose à l’Olympique de Marseille !

Libre de tout contrat, Sergio Ramos cherche un dernier défi européen. Selon une information révélée sur Radio Marca, l’ancien défenseur du Real Madrid aurait été proposé à l’Olympique de Marseille. Une piste qui s’inscrit dans le contexte d’un mercato hivernal toujours scruté de près à Marseille.

Sergio Ramos, libre après le Mexique et frustré par Séville

À 39 ans, Sergio Ramos n’a pas encore décidé de mettre un terme à sa carrière. L’ancien international espagnol, passé récemment par le championnat mexicain, espérait initialement conclure son parcours professionnel au Séville FC, son club formateur. Mais le club andalou a publiquement expliqué ne pas disposer des moyens financiers nécessaires pour l’enrôler.

Cette situation a provoqué une forte déception chez le joueur. Sur les ondes de Radio Marca, le journaliste Roberto Gomez a expliqué que le clan Ramos était allé jusqu’à proposer une venue sans salaire jusqu’à la fin de la saison. Une option refusée par la direction sévillane, ce qui a alimenté la colère du défenseur central.

L’OM cité comme destination potentielle

Toujours selon Roberto Gomez, l’Olympique de Marseille serait aujourd’hui le club le plus proche d’un éventuel accord avec Sergio Ramos. L’information a été évoquée avec prudence, le journaliste précisant qu’aucune signature n’était actée à ce stade. Il s’agirait néanmoins d’une prise de contact sérieuse dans le cadre du mercato OM. « Après la conférence de presse, il y a un appel de René Ramos au président de Séville pour lui parler. C’était pour lui dire que Sergio Ramos est prêt à jouer gratuitement pour Séville jusqu’à la fin de la saison. Séville répond à René Ramos qu’il ne peut pas recruter Sergio parce qu’il peut devenir dans quelques mois le patron du club. Ramos était très mécontent parce qu’il voulait aider l’équipe. Selon mes informations, l’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est l’Olympique de Marseille. Je ne sais pas si ça ira au bout, mais c’est l’information que j’ai. »

Un tel dossier, s’il venait à se concrétiser, serait scruté de près en Ligue 1. Ancien pilier du Real Madrid et ex-joueur du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos apporterait une expérience hors norme à l’effectif marseillais. À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été communiquée par le club phocéen.