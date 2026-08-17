Mercato OM : cette piste pour succéder à Rulli se referme !

Lucas Perri ne devrait finalement pas rejoindre l’Olympique de Marseille cet été. Selon les précisions apportées par le journaliste Adrien Pittore, la situation économique de l’OM et l’encadrement imposé par la DNCG ont empêché le club phocéen de s’aligner sur l’offre du Torino.

Le Torino va boucler Lucas Perri

La piste Lucas Perri s’est « considérablement refroidie pour l’OM », selon Adrien Pittore. Le journaliste précise qu’un échange a eu lieu entre le Torino et Leeds afin de finaliser rapidement l’opération.

Le gardien brésilien de 28 ans devrait rejoindre le club italien dans le cadre d’un prêt payant d’1 million d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 14 millions d’euros.

Des conditions financières sur lesquelles l’OM n’a pas pu s’aligner. Selon Adrien Pittore, la situation économique du club et l’encadrement par la DNCG ont « tué le deal ».

Marseille aurait demandé du temps afin de pouvoir formuler une offre, mais Leeds souhaitait obtenir des liquidités immédiatement et a donc privilégié la proposition du Torino.

Les arrivées restent conditionnées aux départs

Ce dossier illustre une nouvelle fois les limites actuelles du mercato OM. Tant que de nouvelles ventes ne seront pas finalisées et que la situation financière du club n’évoluera pas, Marseille pourrait rencontrer les mêmes difficultés sur d’autres pistes.

Adrien Pittore résume clairement la situation :

« Je ne dis pas qu’il n’y aura pas de recrue dans l’absolu. Je dis que s’il n’y a pas de départ, là il n’y aura pas de recrue. Les arrivées sont strictement conditionnées aux départs »

Pour Bruno Genesio, la priorité reste donc d’attendre que la direction puisse dégager de nouvelles marges de manœuvre avant d’accélérer sur les renforts. Le dossier Perri devrait, lui, se conclure loin de Marseille.