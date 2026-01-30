Mercato OM : Changement de cap pour Darryl Bakola ?

L’avenir de l’un des plus grands espoirs de l’OM : le milieu de terrain jeune Darryl Bakola (18 ans) est au cœur d’intenses discussions de transfert avec le club italien de Sassuolo dans cette toute fin de mercato hivernal. Une issue qui pourrait éloigner durablement le Minot de la Canebière.

Bakola, un dossier chaud à la Commanderie

Le cas de Darryl Bakola était jusqu’ici l’un des sujets majeurs de l’actualité de l’Olympique de Marseille en ce mois de janvier. Formé au club, le milieu offensif n’a pas prolongé son contrat courant jusqu’en 2027 et a vu son temps de jeu limité cette saison en Ligue 1 et en Ligue des champions, malgré quelques apparitions intéressantes en rotation.



Selon plusieurs médias spécialisés, l’OM négocie actuellement avec Sassuolo un transfert pour un départ dès ces prochains jours, alors que le mercato hivernal se termine lundi 2 février. Les discussions portent sur les modalités d’un transfert vers le club de Serie A, solide milieu de tableau italien, qui verrait en Bakola une belle option à fort potentiel dans son effectif.

Pourquoi Sassuolo ? Un temps de jeu plus accessible

La piste italienne vient après plusieurs intérêts européens cités ces dernières semaines autour du jeune milieu, notamment en Angleterre avec des clubs comme Chelsea ou Arsenal mentionnés antérieurement mais aussi Strasbourg comme le confirmait la Provence. Mais c’est bien en Italie que le dossier semble aujourd’hui le plus avancé, avec des discussions bien établies entre les deux clubs.

La clé de ce possible transfert est sportive : à Sassuolo, Bakola aurait, selon les sources, la perspective d’un temps de jeu plus important que celui qu’il obtient actuellement avec l’OM, ce qui pourrait accélérer son développement à 18 ans.

Un autre facteur d’intégration potentielle pourrait être la présence d’anciens joueurs liés au club phocéen ou connaissant le football français, même si les détails concrets ne sont pas confirmés à ce stade.

Pour l’Olympique de Marseille, un départ de Bakola constituerait une vente significative dans sa politique de valorisation de la formation. Cela s’inscrirait dans une dynamique déjà attentive aux mouvements de jeunes talents sur le marché, après d’autres transactions récentes du club.