Mercato OM : ciblé cet été, ce talentueux milieu de terrain prolonge avec son club !

L’Olympique de Marseille avait identifié Cristian Casseres comme l’une des pistes possibles pour renforcer son milieu de terrain cet été. Mais faute de marge financière, l’OM n’a pas pu avancer sur ce dossier. Le milieu vénézuélien vient désormais de prolonger son contrat avec Toulouse jusqu’en 2028.

Casseres était dans les plans de l’OM

Comme révélé ces dernières semaines par l’Equipe, Cristian Casseres figurait parmi les joueurs suivis par le staff marseillais pour densifier l’entrejeu.

Un secteur que Bruno Genesio considérait comme prioritaire si les finances permettaient un recrutement. Mais les contraintes économiques ont finalement empêché l’OM de conclure la moindre arrivée durant le mercato.

Prolongation jusqu’en 2028 avec le TFC

Le Toulouse FC a officialisé ce lundi la prolongation de Casseres jusqu’en juin 2028.

Arrivé en juillet 2023, le milieu de 26 ans s’est imposé comme un élément important du TFC. Il compte désormais 98 matches, 4 buts et 10 passes décisives sous le maillot violet.

Sollicité durant l’été, l’international vénézuélien, 48 sélections et 1 but, avait finalement choisi de rester à Toulouse. Pour l’OM, cette prolongation referme donc un dossier qui n’avait jamais pu réellement s’ouvrir, faute de moyens suffisants cet été.