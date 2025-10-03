Mercato OM : Ciblé cet été pour remplacer Rabiot, il veut toujours quitter son club !

Le mercato de l’Olympique de Marseille a été marqué par plusieurs tentatives avortées l’été dernier. Parmi elles, le dossier Kobbie Mainoo, jeune milieu de terrain de Manchester United, avait brièvement agité la fin de la fenêtre estivale. Aujourd’hui, la situation du joueur connaît un nouveau rebondissement : selon le Daily Mail, l’international anglais souhaiterait quitter les Red Devils dès cet hiver et privilégierait un départ vers le SSC Naples.

L’OM avait tenté sa chance pour Mainoo

À l’issue de l’échec dans le dossier Dani Ceballos (Real Madrid), les dirigeants marseillais avaient activé plusieurs pistes au milieu de terrain. Parmi elles, celle menant à Kobbie Mainoo. Peu utilisé par son entraîneur Ruben Amorim, le joueur de 20 ans ne semblait pas être une priorité à Old Trafford. L’OM aurait alors proposé un prêt aux Mancuniens, mais sans succès. Finalement, le club phocéen s’est tourné vers un autre renfort avec l’arrivée de Matt O’Riley en provenance de Brighton.

Depuis, la situation de Mainoo ne s’est pas améliorée. Le milieu de terrain n’a disputé que cinq rencontres depuis le début de saison, dont une seule en tant que titulaire en Cup. Une utilisation limitée qui a renforcé sa volonté de quitter le club formateur de Cristiano Ronaldo.

Naples en pole position pour attirer Mainoo

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: If Amorim stays until January, Kobbie Mainoo will push again to leave United, per Daily Mail 🗞️ Napoli were his top choice in summer, with Mainoo interested to join McTominay & Højlund

⁰Real Madrid & Atlético could reportedly also enter the race 👀 pic.twitter.com/2BCZghkYZE — 433 (@433) October 2, 2025



Selon les informations du Daily Mail, Kobbie Mainoo souhaite désormais relancer sa carrière en Serie A. Le joueur compte déjà dix sélections avec l’Angleterre et représente un profil séduisant pour le SSC Naples, actuellement en quête de renforts dans l’entrejeu. Le club italien aurait déjà manifesté son intérêt auprès de l’entourage du joueur.

Reste désormais à savoir si Manchester United acceptera de se séparer de l’un de ses jeunes talents. Pour l’OM, il s’agit d’une piste définitivement écartée, mais qui illustre une nouvelle fois l’ambition des dirigeants marseillais sur le marché des transferts.