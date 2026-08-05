Mercato OM : cinq joueurs de grands clubs que Marseille pourrait tenter de se faire prêter…

L’Olympique de Marseille pourrait encore se tourner vers le marché des prêts pour renforcer son effectif. Avec des contraintes financières importantes et la nécessité de rester compétitif sur plusieurs tableaux, l’OM aurait intérêt à cibler des joueurs talentueux, bloqués par la concurrence dans les plus grands clubs européens.

L’idée serait de profiter d’une situation fréquente chez les géants du continent : des jeunes à fort potentiel ou des joueurs de haut niveau disposent de peu de minutes, non pas forcément en raison d’un manque de qualité, mais parce que la concurrence est particulièrement forte.

Voici cinq profils qui pourraient représenter des opportunités intéressantes pour Marseille.

1. Marc Guiu — Chelsea

Poste : avant-centre

Âge : 20 ans

Temps de jeu en 2025-2026 : environ 600 minutes toutes compétitions confondues

Marc Guiu possède un profil qui pourrait répondre à un besoin précis de l’OM : celui d’un avant-centre capable de peser sur les défenses.

Grand, puissant et agressif dans le pressing, l’Espagnol aime attaquer la profondeur et se montrer disponible dans la surface. Il peut également participer au travail défensif, un aspect important dans une équipe qui cherche à récupérer rapidement le ballon.

À Chelsea, la concurrence offensive limite ses possibilités d’enchaîner les titularisations. Son temps de jeu reste réduit pour un joueur qui a besoin de rythme afin de poursuivre sa progression.

Un prêt à Marseille pourrait lui permettre de franchir un cap. L’OM lui offrirait un championnat physique, une forte pression populaire et la possibilité de jouer des rencontres à enjeu.

Pourquoi l’OM ? Pour obtenir un rôle plus important et devenir une véritable option dans la rotation offensive.

Formule idéale : prêt avec option d’achat.

Faisabilité estimée : 7/10.

2. Claudio Echeverri — Manchester City

Poste : milieu offensif / ailier

Âge : 20 ans

Temps de jeu en 2025-2026 : moins de 1 000 minutes, en tenant compte de ses passages en prêt

Claudio Echeverri reste l’un des profils les plus créatifs appartenant à Manchester City. Surnommé « El Diablito », l’Argentin possède une excellente qualité de conduite de balle et une capacité naturelle à jouer entre les lignes.

Son problème est avant tout lié à la concurrence. À Manchester City, obtenir un rôle régulier dans les zones offensives est extrêmement difficile pour un jeune joueur. Son prêt en cours de saison montre également que le club cherche à lui offrir davantage d’expérience. Il a fait deux prêts la saison dernière, à Leverkusen, puis à Gérone.

À Marseille, Echeverri pourrait évoluer comme numéro 10, ailier intérieur ou meneur de jeu dans un système à trois milieux. Son profil apporterait de la créativité face aux défenses regroupées.

Pourquoi l’OM ? Pour devenir l’un des principaux créateurs de l’équipe et gagner en responsabilité.

Formule idéale : prêt sec, sans option d’achat.

Faisabilité estimée : 7/10.

3. Mathys Tel — Tottenham

Poste : avant-centre / ailier gauche

Âge : 21 ans

Temps de jeu en 2025-2026 : environ 1 500 à 2 000 minutes toutes compétitions confondues

Mathys Tel ne manque pas totalement de temps de jeu, mais son volume de minutes reste inférieur à celui d’un titulaire indiscutable. Son statut à Tottenham pourrait donc devenir un sujet si le club ne lui garantit pas une place majeure.

Le Français possède un profil très compatible avec la Ligue 1 : vitesse, puissance, capacité à attaquer les espaces et polyvalence. Il peut évoluer dans l’axe, sur le côté gauche ou dans un rôle de second attaquant.

Pour l’OM, son arrivée représenterait un coup ambitieux. Tel pourrait apporter de la profondeur et une menace constante dans les transitions.

Pourquoi l’OM ? Pour obtenir un rôle offensif majeur et retrouver une continuité dans les titularisations.

Formule idéale : prêt avec option d’achat.

Faisabilité estimée : 5/10.

4. Arijon Ibrahimović — Bayern Munich

Poste : ailier gauche / milieu offensif

Âge : 20 ans

Temps de jeu en 2025-2026 : plus de 2300 minutes

Arijon Ibrahimović fait partie des jeunes joueurs du Bayern Munich qui disposent d’un potentiel intéressant, mais qui doivent encore trouver un environnement leur permettant d’enchaîner les matchs.

Technique, polyvalent et capable de jouer dans plusieurs positions offensives, il peut évoluer sur un côté, dans l’axe ou comme milieu offensif. Son profil pourrait apporter de la mobilité et de la créativité à l’animation marseillaise.

Au Bayern, la concurrence est immense et les jeunes joueurs disposent rarement d’un temps d’adaptation important. Un prêt dans un club comme l’OM pourrait lui permettre de gagner en maturité. Il a été prêté la saison dernière à Heidenheim ou il a disputé 32 matches de Bundeliga, le club a terminé 17e sur 18.

Pourquoi l’OM ? Pour bénéficier d’un temps de jeu plus régulier dans un championnat exigeant.

Formule idéale : prêt sec avec une prise en charge partielle du salaire.

Faisabilité estimée : 8/10.

5. Marc Casadó — FC Barcelone

Poste : milieu défensif / milieu relayeur

Âge : 22 ans

Temps de jeu en 2025-2026 : environ 1400 minutes toutes compétitions confondues

Marc Casadó possède un profil différent des autres joueurs de cette sélection. Moins spectaculaire, il pourrait toutefois apporter un équilibre précieux au milieu de terrain.

Intelligent tactiquement, agressif à la récupération et propre techniquement, il est capable de jouer devant la défense ou comme relayeur. Son activité lui permettrait de s’adapter à un football intense et à des rencontres où Marseille doit défendre loin de son but.

Au FC Barcelone, la concurrence au milieu est particulièrement forte. S’il ne bénéficie pas d’un rôle régulier, un prêt pourrait lui permettre de continuer sa progression. Il a participé à 24 matches de Liga la saison dernière…

Pourquoi l’OM ? Pour devenir un joueur important dans l’équilibre du milieu de terrain.

Formule idéale : prêt avec option d’achat difficile à négocier.

Faisabilité estimée : 6/10.