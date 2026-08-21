Mercato OM : concurrence avec Lyon pour le jeune ailier Myron van Brederode ?

L’Olympique de Marseille s’intéresse à Myron van Brederode pour renforcer son secteur offensif. Selon le journaliste belge David Van den Broeck, l’OM et l’OL poussent pour recruter l’ailier du KV Malines, mais le prix demandé par le club belge est actuellement jugé trop élevé.

L’OM et Lyon sur Myron van Brederode

Une nouvelle piste offensive apparaît dans le mercato de l’OM. Selon les informations de David Van den Broeck, journaliste belge, Marseille et Lyon s’intéressent à Myron van Brederode, actuellement au KV Malines.

« Lyon et Marseille pressent pour l’attaquant de Yellow Red KV Malines : Myron van Brederode. Le prix demandé par KV leur semble encore trop élevé. Plus tôt, une offre de 5 millions a été refusée, mais elle venait d’un club où il ne veut pas aller. Il veut rejoindre une compétition de haut niveau. »

À ce stade, aucune offre de l’OM n’est annoncée. Une proposition de 5 millions d’euros provenant d’un autre club aurait déjà été refusée par Malines, tandis que le joueur n’aurait de toute façon pas souhaité rejoindre cette destination.

Le principal obstacle pour Marseille et Lyon reste donc pour le moment le prix demandé par le club belge.

9 buts et 5 passes décisives la saison dernière

Âgé de 23 ans, Myron van Brederode évolue principalement au poste d’ailier gauche. Il est également capable d’occuper d’autres positions dans le secteur offensif.

Le Néerlandais sort d’une saison 2025-2026 réussie avec le KV Malines. Selon les statistiques de Soccerway, il a disputé 34 matches de championnat, inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives.

Il a même terminé meilleur buteur et meilleur passeur de Malines sur l’ensemble de la saison, confirmant son importance dans l’animation offensive du club belge. Avant son arrivée en Belgique, Van Brederode était passé par l’AZ Alkmaar puis le Fortuna Düsseldorf.