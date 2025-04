Mercato OM : Confirmation pour Ramy Bensebaini, mais…

Le mercato estival de l’OM commence à se dessiner, et une piste en défense semble gagner en consistance. Selon plusieurs sources concordantes, Ramy Bensebaini, arrière gauche du Borussia Dortmund, serait suivi de près par le club phocéen.

L’information a d’abord été dévoilée par La Minute OM, qui indiquait un intérêt de l’Olympique de Marseille pour le joueur algérien. Ce mardi, Sky Sport Deutschland est venu confirmer cette tendance. Le média allemand précise que l’OM suit de manière attentive la situation du défenseur, bien qu’aucun contact n’ait encore été établi avec le Borussia Dortmund à ce stade. Le club allemand, où Bensebaini est sous contrat jusqu’en juin 2027, ne serait pas opposé à un départ lors du prochain mercato.

Bensebaini cible de l’OM, mais aucun contact !

L’international algérien de 30 ans (68 sélections) présente un profil intéressant pour le club marseillais. Estimé à 7 millions d’euros selon Transfermarkt, Bensebaini a disputé 22 matchs de Ligue des champions depuis 2020, un atout majeur pour une équipe qui espère retrouver la scène européenne la saison prochaine.

Une cible validée en interne ?

Il y a quelques semaines, le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, avait tenu des propos élogieux sur le joueur lors d’un entretien au journal L’Équipe. « Chaque club en Europe rêverait de posséder un Bensebaini ou un Aït-Nouri », déclarait-il alors. Une phrase qui pourrait désormais prendre tout son sens, alors que le mercato approche. Ce dossier illustre la volonté de Marseille de se renforcer avec des profils expérimentés, capables d’apporter immédiatement un plus à l’effectif. Si les discussions n’ont pas encore commencé avec Dortmund, la piste Bensebaini apparaît de plus en plus crédible.