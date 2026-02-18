Mercato OM : Contrat, début, arrivée… les dernières infos du dossier Habib Beye !

L’Olympique de Marseille touche au but dans le dossier Habib Beye. Selon les dernières informations de RMC Sport, un accord de principe a été trouvé entre le technicien sénégalais et le club phocéen. L’officialisation dépend désormais de la finalisation administrative.

Un accord jusqu’en 2027, Marseille accélère

Le feuilleton est sur le point de connaître son épilogue. Fabrice Hawkins, journaliste à RMC Sport, a confirmé ce mercredi un accord de principe entre Habib Beye et l’OM. Le futur entraîneur marseillais s’inscrirait dans la durée avec un contrat courant jusqu’en juin 2027.

La libération récente de Habib Beye, officiellement licencié par le Stade Rennais, a permis d’accélérer considérablement les échanges. Désormais libre, l’ancien coach rennais peut s’engager sans contrainte contractuelle, laissant place aux dernières étapes administratives.

Du côté de l’Olympique de Marseille, les services juridiques s’activent pour enregistrer le contrat dans les plus brefs délais. L’objectif est clair : éviter tout retard dans la prise de fonctions du nouvel entraîneur.

Présentation dès jeudi si tout est validé

Si le calendrier prévu est respecté, Habib Beye pourrait être présenté dès jeudi. Une conférence de presse est envisagée, sous réserve de la signature officielle et de la validation administrative.

Dans ce scénario, le technicien sénégalais enchaînerait rapidement. Il assurerait la conférence de presse d’avant-match, puis dirigerait sa première séance d’entraînement à la tête du groupe marseillais.

Le timing reste néanmoins conditionné aux démarches réglementaires, étape incontournable dans ce type de transition.

🚨🔵⚪️ Contrat jusqu’en juin 2027 pour Habib Beye à l’OM https://t.co/ezquatYhaa — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) February 18, 2026

Brest en ligne de mire

L’enjeu immédiat concerne le déplacement à Brest. Toujours selon RMC Sport, Habib Beye pourrait être sur le banc dès ce vendredi pour la 23e journée de Ligue 1, à condition que la signature intervienne rapidement.

En attendant, Jacques Abardonado poursuit l’intérim. L’adjoint historique de l’OM continue de diriger les séances et d’assurer la continuité sportive dans une période charnière pour le club marseillais.

La situation devrait évoluer rapidement dans les prochaines heures, au rythme de la validation administrative du dossier.