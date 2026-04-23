Mercato OM : coup de théâtre avec Angel Gomes, son avenir déjà scellé ?

L’Olympique de Marseille n’en a pas fini avec les dossiers brûlants en cette fin de saison. Alors que le club joue encore gros sur le plan sportif et financier, une information importante vient d’être confirmée : l’avenir de Angel Gomes semble déjà acté… et il pourrait bien s’écrire loin de Marseille.

Il n’y avait que peu de suspense, mais c’est désormais confirmé : Angel Gomes va revenir à l’OM à l’issue de la saison. La relégation de son club de prêt, Wolverhampton Wanderers, en Championship a automatiquement entériné la fin de son passage en Angleterre.

Arrivé en janvier dans le cadre d’un prêt, l’international anglais de 25 ans n’aura pas réussi à inverser la tendance. Son équipe a terminé à la dernière place de Premier League, scellant ainsi un retour anticipé sur la Canebière.

Durant cette période, Gomes a disputé neuf matchs de championnat ainsi qu’une rencontre de FA Cup, sans véritablement marquer les esprits.

Une option d’achat impossible à activer

Dans les discussions initiales entre les clubs, une option d’achat était bien envisagée. Mais celle-ci était conditionnée à un maintien en Premier League, un objectif finalement hors de portée pour Wolverhampton.

Du côté de Marseille, l’idée était surtout de permettre au joueur de se relancer et de retrouver de la valeur sur le marché anglais. Un pari qui n’a pas totalement porté ses fruits, même si le joueur reste suivi.

Un avenir déjà incertain à Marseille

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Angel Gomes va donc revenir dans un club en pleine reconstruction. Mais sa place dans l’effectif est loin d’être garantie.

Selon les informations de l’Equipe, un transfert dès l’intersaison apparaît comme une option crédible. Le milieu offensif n’a jamais caché son attirance pour la Premier League, et un retour en Angleterre reste une piste privilégiée.

La décision finale dépendra toutefois du futur entraîneur marseillais. Avec l’incertitude entourant l’avenir d’Habib Beye, le dossier Gomes pourrait être réévalué en fonction du projet sportif mis en place cet été.

Un symbole du flou actuel à l’OM

Ce dossier illustre parfaitement la situation actuelle du club. Entre joueurs prêtés, effectif instable et stratégie en mutation, l’OM avance encore sans réelle visibilité à moyen terme.

Le cas Angel Gomes pose une question plus large : combien de joueurs seront réellement conservés dans le prochain projet ? Dans un contexte économique tendu, marqué par un déficit important, chaque décision aura un impact direct.

Une intersaison déjà décisive

Avec ce retour acté, une chose est sûre : l’été marseillais s’annonce agité. Entre ventes potentielles, recrutement ciblé et choix du futur coach, l’OM va devoir trancher rapidement.

Angel Gomes, lui, se retrouve à un tournant de sa carrière. Revenir à Marseille pour s’imposer… ou repartir immédiatement vers un nouveau challenge ?