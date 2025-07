Mercato OM : Coup de théâtre dans le dossier Weah ?

Selon le journaliste italien Giovanni Albanese, très attentif aux opérations de la Juventus, le dossier Timothy Weah à l’OM pourrait finalement capoter. Non pas parce que les Marseillais auraient retiré leur offre, mais au contraire parce que la Juventus Turin aurait décidé de ne plus céder son attaquant polyvalent.

Ainsi, Albanese indique que la Vieille Dame aurait changé d’avis et souhaite conserver Weah, malgré un désaccord entre le joueur et l’entraîneur Igor Tudor, mais aussi un départ anticipé envisagé à Marseille. Alors que Weah disposerait d’un accord avec l’OM, que les deux clubs étaient d’accord sur le montant de 15M€, le seul blocage semblait concerner l’option d’achat du prêt, obligatoire pour la Juve, pas pour l’OM…

Un retournement surprenant côté Juventus ?

La cessione di #AlbertoCosta potrebbe bloccare la partenza di #Weah: a meno che l’offerta del Marsiglia non sia così adeguata da poter ipotizzare l’arrivo di due laterali e non uno solo. #Juventus — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) July 12, 2025



Alors que l’OM a manifesté un intérêt concret pour Timothy Weah, placé hors de la rotation turinoise et estimé à environ 15 M€, c’est la Juventus qui aurait brusquement décidé de faire volte-face . Le club turinois envisagerait désormais de l’intégrer à nouveau dans son effectif, interrompant ainsi les discussions avec Marseille. Le journaliste de la Gazzeta dello Sport précise : “La vente d’Alberto Costa pourrait bloquer le départ de Weah : à moins que l’offre de Marseille soit tellement adéquate qu’il soit possible d’émettre l’hypothèse de l’arrivée de deux latéraux et non d’un seul. ” Dossier à suivre…