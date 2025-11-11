Mercato OM : Dani Ceballos a tranché et cela sera loin de Marseille…

C’est un nouveau rebondissement pour l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Alors que le club phocéen était toujours annoncé comme un candidat dans le dossier Dani Ceballos en vue du mercato d’hiver, le milieu de terrain espagnol du Real Madrid semble avoir choisi une toute autre destination.

En effet, selon les informations deFichajes, le joueur de 28 ans devrait terminer son contrat dans la capitale espagnole avant de s’envoler pour l’Arabie saoudite, où l’attend le Neom SC, formation dirigée par Christophe Galtier.

L’accord entre Ceballos et le club saoudien serait « sur le point de se concrétiser » pour un montant estimé à 12 millions d’euros, bonus compris. Une somme qui permettrait au Real Madrid de récupérer un minimum sur un joueur dont le temps de jeu est limité sous les ordres de Xabi Alonso. Arrivé en 2017 en provenance du Betis Séville, Ceballos n’a jamais totalement su s’imposer durablement dans l’entrejeu madrilène malgré quelques performances convaincantes.

Ceballos vers Neom…

L’OM, en quête d’un renfort technique et expérimenté au milieu, voyait en Ceballos un profil idéal sur le marché. L’été dernier déjà, le joueur avait été tout proche de s’engager avec le club marseillais avant de finalement faire marche arrière, hésitant à quitter la Liga. Son nom figurait encore parmi les priorités possibilités pour cet hiver. Le club, actuellement en quête de stabilité sportive, pourrait explorer d’autres pistes en Liga ou en Serie A pour renforcer un secteur clé. Ceballos, lui, semble désormais tourné vers une nouvelle aventure lucrative au Moyen-Orient, loin du Vélodrome et de la Ligue 1.