Mercato OM : David Ozoh, une piste à moins de 6M€ pour renforcer le milieu de terrain ?

L’OM suivrait la situation de David Ozoh, jeune milieu défensif sous contrat avec Crystal Palace, selon les informations de The Standard. À 21 ans, l’international anglais U18 sort d’une saison complète en prêt à Derby County, en Championship. Son profil et son prix potentiel pourraient correspondre à la volonté du club marseillais de cibler des opportunités accessibles sur le marché des transferts.

L’OM intéressé par David Ozoh selon The Standard

Le mercato de l’OM pourrait réserver de nouvelles pistes dans l’entrejeu. D’après The Standard, David Ozoh figure parmi les joueurs surveillés par le club phocéen, qui étudierait la possibilité de recruter le milieu de terrain de Crystal Palace.

Né en Espagne, le joueur anglais évolue principalement au poste de milieu défensif. Droitier, il possède déjà une expérience significative du football professionnel malgré son jeune âge. La saison dernière, David Ozoh a été prêté à Derby County, pensionnaire de la Championship, où il a disputé 33 rencontres et inscrit deux buts.

L’OM ne serait toutefois pas seul sur ce dossier. Toujours selon The Standard, Cologne, Hull City et Derby County suivraient également la situation du joueur. Son avenir ne serait donc pas encore fixé, alors que son entourage n’aurait pas arrêté de choix définitif concernant sa prochaine destination.

Un transfert estimé à environ 5,8 millions d’euros

Sous contrat avec Crystal Palace jusqu’en 2027, David Ozoh pourrait néanmoins quitter les Eagles avant l’échéance de son engagement. Le montant d’un éventuel transfert serait estimé aux alentours de 5,8 millions d’euros.

Un tel tarif pourrait attirer l’attention de plusieurs clubs européens, notamment dans un marché où les profils jeunes et déjà expérimentés sont souvent valorisés à des montants plus élevés. Pour l’OM, cette piste s’inscrirait potentiellement dans une recherche de joueurs capables de renforcer l’effectif sans nécessiter un investissement trop important.

Le profil du milieu anglais pourrait ainsi correspondre à la stratégie attribuée à Grégory Lorenzi, avec une attention portée à des opérations financièrement maîtrisées. À ce stade, aucun accord ni négociation avancée n’a toutefois été rapporté entre l’Olympique de Marseille, Crystal Palace et le joueur.

Un milieu de terrain déjà bien fourni à Marseille

Avant d’envisager une nouvelle arrivée dans l’entrejeu, l’OM pourrait devoir réduire son effectif. Le club dispose déjà de plusieurs solutions au milieu de terrain, avec Pierre-Emile Højbjerg, Tochukwu Nnadi, Geoffrey Kondogbia, Quinten Timber, Angel Gomes et Himad Abdelli.

Cette densité pourrait obliger les dirigeants marseillais à clarifier la situation de certains joueurs avant de lancer une nouvelle opération. Le recrutement d’un milieu défensif dépendrait donc aussi des éventuels départs et des besoins qui pourraient émerger au cours du mercato.