Mercato OM : De gros changements à venir au milieu de terrain ?

L’OM va devoir travailler intelligemment lors de ce mercato afin de combler toutes les lacunes dans son effectif. Cependant, plusieurs changements pourraient également avoir lieu dans le secteur du milieu de terrain, pourtant très convaincant cette saison.

Longoria et Benatia vont devoir encore se surpasser lors de ce mercato alors que l’OM s’apprête à disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Une année majeure dans le projet de trois ans mis en place avec Roberto De Zerbi qui pourrait déterminer la trajectoire du club dans le futur. Pour cela il va donc falloir se renforcer à des postes qui ont fait défaut à l’OM cette saison mais également devoir gérer des potentiels départs.

Et c’est ce que vont devoir faire les dirigeants olympiens. Alors que la défense a difficilement tenu la route en Ligue 1 cette saison, d’autres secteurs ont eux donnés pleine satisfaction. À l’image du milieu de terrain, considérablement remanié l’été dernier, notamment grâce à l’arrivée de plusieurs gros noms. Parmi eux, Adrien Rabiot, repositionné dans un rôle plus offensive, qui aura été la recrue star de l’OM.

Du mouvement avec Rongier et Rabiot ?

🚨Le secteur du milieu devrait pas mal bouger cet été ! 🗣️”Soit on change radicalement, soit on garde un peu de la stabilité.” dit-on en interne. Pour Ismaël Bennacer 🇩🇿

Des discussions vont avoir lieu dans les prochains jours, plusieurs options sont possibles :

-un retour à… pic.twitter.com/FfGd1SyQxU — SEB-H-FOOT (@sebhfoot) June 2, 2025

Et ce sera justement un des gros dossiers de l’OM cet été. Alors que son contrat prend fin en 2026, les dirigeants souhaiteraient prolonger le joueur d’après des informations de La Provence. Il est la priorité pour le milieu de terrain et Benatia et Longoria souhaiteraient construire autour du Français. Cependant, la balle sera dans le camp du milieu, étant donné qu’il dispose d’une clause lui permettant de quitter le club pour 10 millions d’euros.

Concerné également par une fin de contrat en 2026, Valentin Rongier devrait être au cœur des discussions cet été. Son avenir du côté de l’OM reste incertain, alors que les deux partis n’ont toujours pas trouvé de point de chute. L’OM ne souhaiterait cependant pas lui donner un trop gros salaire, tout comme Kondogbia pour qui le salaire pose actuellement un problème. Il devrait donc y avoir encore du mouvement cet été !