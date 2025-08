Mercato OM : De Zerbi adresse un message à Gouiri (avec l’arrivée d’Aubameyang )

À l’issue du match nul face au FC Séville (1-1) en amical au Vélodrome, Roberto De Zerbi a réagi au retour de Pierre-Emerick Aubameyang sous les couleurs marseillaises. Le coach de l’OM a salué l’état d’esprit de son attaquant tout en précisant les équilibres en attaque.

Au terme du match nul entre l’Olympique de Marseille et le FC Séville (1-1), disputé ce samedi soir au stade Vélodrome, Roberto De Zerbi s’est exprimé sur le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, entré en jeu en fin de rencontre. L’entraîneur marseillais a salué l’attitude de l’attaquant gabonais et clarifié son positionnement au sein de l’effectif.

Revenu à Marseille après avoir quitté le club en fin de saison dernière, Aubameyang retrouve un groupe renforcé et en pleine préparation. De Zerbi a tenu à souligner son rôle et sa complémentarité avec Amine Gouiri, titulaire lors de cette rencontre.

« Aubameyang nous apporte de l’expérience. Il est encore en forme et cela n’enlèvera rien à Gouiri, qui part encore avantagé. Mais j’aurai l’occasion de faire tourner et on pourra aussi les retrouver ensemble. »