Mercato OM : De Zerbi ferme la porte au départ de ce cadre et entrouvre la possibilité d’un recrutement en janvier !

L’Olympique de Marseille se rapproche d’un tournant majeur de sa saison. À l’approche de la trêve hivernale, Roberto De Zerbi a reconnu que l’OM pourrait avoir besoin de se renforcer lors du prochain mercato hivernal, alors que son groupe s’apprête à traverser une période particulièrement dense et semée d’embûches.

Dans un entretien accordé à Sport Italia, l’entraîneur italien a rappelé la réalité du moment : blessures, effectif réduit et départs annoncés pour la Coupe d’Afrique des Nations. “Nous avons quelques blessures, on va perdre deux joueurs pour la Coupe d’Afrique des Nations. On verra”, a-t-il expliqué, conscient que le début de l’année 2026 s’annonce délicat si aucune solution n’est trouvée.

De Zerbi alerte sur les défis de janvier et reste ouvert à des renforts

Les prochaines semaines seront capitales pour un OM engagé sur plusieurs fronts, dans un calendrier surchargé. À la veille d’un déplacement difficile sur la pelouse du LOSC, De Zerbi n’a pas caché son inquiétude, tout en maintenant une ambition intacte. “Moi, je veux jouer et lutter dans toutes les compétitions. Je veux poursuivre notre chemin en Ligue des Champions”, a-t-il rappelé en conférence de presse.



L’entraîneur marseillais sait que le mois de janvier sera déterminant : PSG, Lens, finale du Trophée des Champions, et deux rencontres cruciales de Ligue des Champions attendent les Olympiens. “On n’allume pas juste la lumière. Il faut savoir gérer les joueurs sans causer trop de dommages”, a-t-il insisté, soulignant l’importance d’anticiper et de renforcer l’effectif si nécessaire.

Hojbjerg restera à Marseille cet hiver

Si l’incertitude plane encore sur la stratégie olympienne pour le mercato, De Zerbi a tout de même clarifié un point essentiel : Pierre-Emile Hojbjerg ne quittera pas Marseille. Interrogé par Sport Italia, il a même affirmé compter sur lui pour affronter les semaines brûlantes qui arrivent.

“C’est un de mes joueurs les plus fidèles. Vice-capitaine, c’est le joueur avec le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu’il bouge”, a-t-il assuré.

L’OM aborde donc le mercato avec prudence mais lucidité, porté par un entraîneur pleinement conscient des défis à venir. Dans un mois de janvier qui s’annonce dantesque, chaque choix comptera.