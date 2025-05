Mercato OM : De Zerbi pourrait rapatrier ce joueur prêté…

Présent en conférence de presse après Mason Greenwood en vue du match de samedi face à Rennes, l’entraîneur italien a été interrogé sur Ismaël Koné. Actuellement en prêt du côté de la Bretagne, devrait revenir à l’OM cet été à moins que le SRFC ne lève son option d’achat.

Le dernier choc de la saison 2024-2025 de l’OM se déroulera samedi, dans un stade Vélodrome qui sera plein à craquer pour l’occasion. Assuré de finir en Ligue des Champions la saison prochaine, le club entend bien finir de la meilleure des manières, face à son public. En cas de victoire, l’OM finirait à coup sûr la deuxième place du podium, synonyme de trophée des champions face au PSG !

Et lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match, l’entraîneur Roberto De Zerbi a pu s’exprimer, lui qui était accompagné de Greenwood pour l’occasion. Après être revenu sur plusieurs points comme la dureté de la Ligue 1, le cas Léo Balerdi ou encore son avenir à l’OM, le coach italien a été interrogé sur Ismaël Koné. Le milieu canadien, actuellement en prêt du côté de Rennes, sera de retour au Vélodrome à l’occasion du match.

Koné, vers un retour à l’OM ?

🎙️ “Koné ? on verra s’il reviendra ici, mais c’est un joueur du club”#DeZerbi : “Koné est un joueur fort qui malheureusement a été blessé au début, il a eu du mal à trouver sa place, en ce qui concerne sa qualité c’est un joueur qui fait la différence, on verra s’il reviendra… pic.twitter.com/9uDjK1SvRA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 16, 2025

Malgré une option d’achat d’environ 14 millions d’euros, l’avenir de Koné reste incertain. Interrogé sur le prêt et la possibilité de le revoir, ou non, la saison prochaine avec le maillot olympien, Roberto De Zerbi s’est montré assez évasif. « Koné ? on verra s’il reviendra ici, mais c’est un joueur du club. C’est un joueur fort qui malheureusement a été blessé au début, il a eu du mal à trouver sa place, en ce qui concerne sa qualité c’est un joueur qui fait la différence, on verra s’il reviendra ici, mais c’est un joueur du club. »

Apparu à huit reprises avec l’OM en début de saison, le joueur de 22 ans se refait une santé du côté de Rennes, sans pour autant briller. Avec 12 rencontres disputés en deuxième partie de saison, le joueur aura inscrit un but et délivré une passe décisive. Un bilan mitigé pour celui arrivé de Watford l’été dernier pour un montant de 12 millions d’euros. Reste à voir si on le reverra avec le maillot de l’OM la saison prochaine.